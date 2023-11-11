ΕΛΜΕ Ηρακλείου:Ψήφισμα για την επίθεση Πιερρακάκη εναντίον της ΟΛΜΕ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΕΡΡΑΚΗ ΟΤΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΜΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΟΝ..ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ(!)
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ
Ø ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Ø ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ø ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΦΑΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΎ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΣΑΡΗΛ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ – ΛΕΥΤΕΡΙΑ-ΓΗ-ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
· ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
· ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ
· Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ!
· ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ!
· ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ
· ΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ – ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ
· ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΝΑ ΥΨΩΣΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ.
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