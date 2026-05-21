«Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Οι βασικοί άξονες του κόμματος.

Την πρώτη επίσημη εκδήλωση για το νέο πολιτικό της εγχείρημα πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) η Μαρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς περισσότεροι από 2.000 πολίτες εκτιμάται ότι έδωσαν το «παρών». Έξω από τον κινηματογράφο στήθηκε εξέδρα και γιγαντοοθόνη ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση όσοι δεν θα καταφέρουν να μπουν στην αίθουσα.

«Έφτασε η μέρα που προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε χαρτιά την ιδρυτική διακήρυξη, αυτό που είχαμε μέσα μας. Αυτό που θέλαμε να κάνουνε οι άλλοι, αυτό που θέλαμε να ακούσουμε αλλά δεν ακούσαμε. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και έχει ήδη ενωθεί», δήλωσε η κ. Καρυστιανού ανεβαίνοντας στο βήμα.

Οι άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης

Η Μαρία Καρυστιανού, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης, τόνισε ότι στόχος είναι το νέο κίνημα «να αποτελέσει έμπνευση» και να ανοίξει δρόμο για ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των αποφάσεων, «όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα».

Στο επίκεντρο έθεσε ένα «αληθές κράτος δικαίου», χωρίς «ακαδίωκτα και άλλα προνόμια», με βασικούς πυλώνες την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την παύση διορισμού της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη λογοδοσία. Παράλληλα, μίλησε για έλεγχο όλων των δημοσίων συ«Γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της»

Η Μαρία Καρυστιανού ευχαρίστησε όσους ήθελαν αλλά δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, λέγοντας πως γνωρίζει ότι είναι «δίπλα μας, με τη σκέψη και την ψυχή τους». Διαβάζοντας αποσπάσματα της ιδρυτικής διακήρυξης, τόνισε ότι «σήμερα γεννιέται η απαίτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο τον ευτελισμό της χώρας της».

Η Μαρία Καρυστιανού έθεσε ως στόχο τη διαμόρφωση «μιας κυρίαρχης χώρας», υπογραμμίζοντας ότι «μια κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις». Στο πλαίσιο αυτό, συνέδεσε την παραγωγική ανασυγκρότηση με την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχής, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στην εργασία.

Επίσης, μίλησε για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να αφανίσει», καθώς και για εξυγίανση των μηχανισμών καταπολέμησης των καρτέλ, τα οποία, όπως είπε, διαμορφώνουν ασύδοτα τις τιμές. Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη νέας στρατηγικής για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, στην προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου, στην οικολογική συνείδηση, στη φιλοζωία και στην ενίσχυση του εθελοντισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «κοινωνικό πλούτο».

Η αναφορά στα Τέμπη

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε και στο «τραγικό έγκλημα των Τεμπών», τονίζοντας ότι ανέδειξε με τον πιο οδυνηρό τρόπο την ανάγκη για ασφάλεια των πολιτών στις μεταφορές. Παράλληλα, έκανε λόγο για «φραγμό στη διαρκή υποβάθμιση της ενημέρωσης», ζητώντας ενίσχυση όλων των Μέσων Ενημέρωσης και θέσπιση κρατικών κανόνων στη χρηματοδότησή τους.

Στην ιδρυτική διακήρυξη περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας και η ενσωμάτωσή της στην παιδεία και την καθημερινότητα, με την αρχαία ελληνική γραμματεία να τίθεται ως προτεραιότητα. Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε επίσης για άμεσα και δραστικά μέτρα ανάταξης της ελληνικής υπαίθρου, αλλά και για προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων, των εθνικών συμφερόντων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

«Ελπίδα για Δημοκρατία»

Η Μαρία Καρυστιανού ονόμασε το κόμμα της συνοπτικά «Ελπίδα για Δημοκρατία» λέγοντας στην συνέχεια πως «όταν ένας απλός πολίτης τολμά να σηκώνεται απέναντι σε ένα κατεστημένο, τότε το κατεστημένο πραγματικά απειλείται».

«Θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε»

«Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους. Είμαστε άνθρωποι, που δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Κι εμείς θα αγωνιστούμε για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, την Ελλάδα που θα ανήκει ξανά στους πολίτες της», συνέχισε

Τι προηγήθηκε

Με μία συμβολική ενδυματολογική επιλογή έδωσε άνοιξε την εκδήλωση του νεοσύστατου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, θέλοντας να στείλει μήνυμα με πολιτικές αιχμές.

Ο Θανάσης Αυγερινός, γνωστός για τις ανταποκρίσεις του από τη Μόσχα εμφανίστηκε στην εκδήλωση για το νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού νωρίτερα την Πέμπτη (21.05.2026) στη Θεσσαλονίκη, φορώντας μία μαύρη μπλούζα που απεικόνιζε τρεις σπουδαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας: τον Λέοντα Τολστόι, τον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και τον Άντον Τσέχωφ.

Αναφερόμενος στην επιλογή του, ο δημοσιογράφος συνέδεσε άμεσα την αποτύπωση των σπουδαίων Ρώσων συγγραφέων στην μπλούζα του με το κορυφαίο αριστούργημα του Ντοστογιέφσκι, «Έγκλημα και Τιμωρία», κάνοντας παραλληλισμό με το σήμερα.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου στο κόμμα Καρυστιανού

Τον πύρινο λόγο του Θανάση Αυγερινού διαδέχθηκε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου στην παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν και η παρουσιάστρια έκπληξη στην εκδήλωση της ανακοίνωσης του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και επίσης εκφώνησε έναν πύρινο λόγο λέγοντας ότι μετά από ένα βίντεο το οποίο είχε γίνει viral και για το οποίο είχε κατηγορηθεί ότι ήταν αντιγραφή από διαφήμιση καναδικής μπύρας, είχε δεχθεί πόλεμο. Η κα Μουτσάτσου τόνισε μεταξύ άλλων ότι θέλει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη χώρα μας και ονειρεύεται να υπάρξει διάκριση εξουσιών….

Η Κατερίνα Μουτσάτσου συμμετείχε στις Ευρωεκλογές το 2024 με το ΕΠΑΜ (Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο) του Δημήτρη Καζάκη.

Γεννήθηκε στο Μοντερέϊ της Καλιφόρνια και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Σπούδασε στο Παρίσι και κατέχει πτυχία Maîtrise και DEA της σχολής Θεατρικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης (Paris III). Αμέσως μετά εργάσθηκε ως ηθοποιός και έγινε γνωστή με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε περισσότερα από 40 έργα σε τηλεόραση, κινηματογράφο και θέατρο. Από το 2012 εργάζεται στους τομείς ανάπτυξης περιεχομένου βίντεο και ταινιών, γεφυρώνοντας τα πεδία ψυχαγωγίας και τεχνολογίας με την πολιτική, υπό το πρίσμα ενός κολοσσιαίου έργου, του “The Underground Network Project”, βραβευμένου στο διεθνές φεστιβάλ South By Southwest (SXSW) το 2015 (underground.net), ως “Έργο με τη μεγαλύτερη κοινωνική επίδραση”. Έχει ζήσει και εργασθεί σε χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ και μιλάει 5 ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Τουρκικά.

Δήλωση του Βασίλη Κοκοτσάκη

Παρέμβαση έκανε μέσω βίντεο και ο τεχνικός σύμβουλος συγγενών θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος ανέφερε πως «όταν βλέπεις την αλήθεια να παλεύει μόνη της, πρέπει να διαλέξεις την πλευρά για να σταθείς», σε μια τοποθέτηση με σαφές πολιτικό και συμβολικό φορτίο για το ακροατήριο της εκδήλωσης

Αισιοδοξία στους κόλπους του κόμματος – «Παρών» και ο Ψωμιάδης

Οι συγκεντρωμένοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την εκλογική πορεία του νέου φορέα, με κάποιους να κάνουν λόγο ακόμη και για επικράτηση στην επόμενη κάλπη.

«Λείπει σήμερα η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι καινούρια προσπάθεια θα τα κουβαλήσει» δήλωσε ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για αρκετές υποθέσεις.

Ανάμεσα στους πολίτες που ταξίδεψαν για την εκδήλωση είναι και ο Ιωάννης Λαΐνας, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη από την πρωτεύουσα της Μαγνησίας, δίνοντας έναν έντονα συμβολικό και ιστορικό τόνο στην παρουσία του.

«Έχουμε έρθει από τον Βόλο προκειμένου να μπούμε στη διαδικασία και να ζήσουμε τη δεύτερη Χάρτα. Η πρώτη ήταν του Ρήγα, η δεύτερη είναι της Μαρίας Καρυστιανού. Για το καλό όλων. Στην παρούσα φάση εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Διαθέτουμε το χρόνο μας και είμαστε ευδιάθετοι και ακολουθούμε. Καλή επιτυχία. Δικαιοσύνη. Τίποτα άλλο. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Διότι εμείς έχουμε ένα δυνατό προτέρημα και αυτό λέγεται φιλότιμο. Και αν το θίξεις, αν υπερβείς τα εσκαμμένα, έχεις πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουν πρόβλημα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα»

Από την πλευρά του ο πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Βόλου, Μπάμπης Τσαβάλης, μοιράστηκε τη δική του προσωπική τραγωδία, συνδέοντάς την άρρηκτα με τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης.

«Ακολουθώ την Καρυστιανού διότι έχω πιστέψει σε αυτή για τη δικαιοσύνη. Γιατί είμαι κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που έχω χάσει την κόρη μου. Παλεύουμε με αυτό. Παλεύουμε να βρούμε τη δικαιοσύνη, να βρούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας και πάνω και πάνω απ’ όλα, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτά που πρέπει στον πολίτη. Το καινούργιο είναι ότι η αλλαγή θα γίνει στη χώρα μας. Θα φύγουν όλα, θα το πω έτσι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατακλέψει τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο πολίτης αυτή τη στιγμή να λιμοκτονεί. Να αλλάξουμε, να πάμε για καθαρή αλλαγή. Εμείς πιστεύουμε ότι η Μαρία Καρυστιανού αυτή τη στιγμή είναι πρώτο κόμμα. Για όλα αυτά τα χρόνια θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός που θα έχει η χώρα μας» υπογράμμισε ο κ. Τσαβάλης.

