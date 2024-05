Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες σε πτήση από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες συν τα 18 μέλη του πληρώματος

Ένας επιβάτης σκοτώθηκε και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε πτήση της Singapore Airlines από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη, η οποία επλήγη από έντονες αναταράξεις.

Το Boeing 777-300ER εκτράπηκε προς Μπανγκόκ και προσγειώθηκε στις 15:45 τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος μετέφερε συνολικά 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αεροπορική εταιρεία.

Οι αρχές της Ταϊλάνδης έστειλαν ασθενοφόρα και ομάδες έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο Suvarnabhumi.

Ο υπουργός Μεταφορών της Σιγκαπούρης Chee Hong Tat δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παράσχει βοήθεια στους επιβάτες και τις οικογένειές τους.

Για χθες και σήμερα προβλέπονταν ισχυρές βροχοπτώσεις και κατά τόπους καταιγίδες

«Η Singapore Airlines εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του νεκρού», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

