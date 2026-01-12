Ενημέρωση για χιονόπτωση στα ορεινά και ημιορεινά του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει ότι από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας επικρατούν χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα του Δήμου, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

Χιονόπτωση καταγράφεται στους εξής οδικούς άξονες:

• Σταλίδα – Μοχός.

• Μάλια – Κράσι.

• Διακλάδωση Κρασίου έως την είσοδο του Οροπεδίου Λασιθίου.

Οι οδηγοί παρακαλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και αυξημένης επικινδυνότητας. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων, με στόχο τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών.

Για κάθε νεότερη ενημέρωση, θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.