Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Σγουροκεφάλι Δήμου Χερσονήσου.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ανακοινώνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Σγουροκεφάλι Δήμου Χερσονήσου.

Ειδικότερα, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού και της ανάγκης ασφάλειας του, αποφασίζεται απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της ε.ο. Καρτερού – Μονής Αγκαράθου, στο ύψος της κεντρικής πλατείας του οικισμού από 09:00 ώρα της 31/5/2026 έως την 08:00 ώρα της επόμενης (01/06/2026).

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις ανωτέρω περιοχές θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών (τοπικό επαρχιακό δίκτυο).

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

