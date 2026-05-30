ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπή

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχαν σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση επτά -7- περιπτώσεων κλοπών ηλεκτρικών πατινιών που διαπράχθηκαν σε περιοχές του Δήμου Ρέθυμνου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε ο ανήλικος με ακόμα ένας άγνωστο άτομο κατά το χρονικό διάστημα από την 09 έως την 11.05.2026 από κοινού ή κατά μόνας, προέβησαν στην διάπραξη επτά (7) περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικών πατινιών.

Αφαιρεθέντα πατίνια βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

