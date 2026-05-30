Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο συνέδριο του Economist: «Είναι οφειλόμενα τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις στην Κρήτη – Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις»

Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συνολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και εστιάζοντας ειδικότερα στα ζητήματα και τις προοπτικές του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Economist σε συνεργασία με το powergame.gr, με θέμα «Επενδύοντας στην αλλαγή: Η Κρήτη σε μετάβαση», στο Μεγάλο Αρσενάλι στα Χανιά.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συμμετέχοντας σε πάνελ με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημαντηράκη, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου και Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη και συντονίστρια την αναλύτρια για την Ελλάδα και σύμβουλο Ευρώπης του Economist Intelligence Unit Τζόαν Χόεϊ, επεσήμανε ότι αυτή την περίοδο στην Κρήτη πραγματοποιούνται μεγάλα Δημόσια έργα και επενδύσεις, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν οφειλόμενα στο νησί:

«Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί, πραγματοποιούνται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν μεγάλα δημόσια έργα, μεγάλες επενδύσεις. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν οφειλόμενα από καιρό και μη πραγματοποιούμενα. Αυτό είναι και ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο δρούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, πολύ συχνά καθυστερούμε.

Οι σχεδιασμοί είναι πολύ συχνά ελλιπείς ή αποσπασματικοί και με δεδομένο ότι επίσης βραδυπορούμε σε όλα τα στάδια, κινδυνεύουμε να μένουμε διαρκώς πίσω από μια πραγματικότητα η οποία δημιουργείται. Ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάσουμε το μέλλον, να το δούμε συνολικά. Το ζήτημα είναι πολύ πιο πρακτικό και χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια και αφιέρωση για να το διαχειριστεί κανείς. Θα έλεγα λοιπόν ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε κίνηση. Γίνονται σημαντικά πράγματα.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται εξαρτάται και από σχεδιασμούς οι οποίοι εφαρμόζονται και οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν. Συνεπώς εκεί αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας. Σε ό,τι αφορά την Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα του Α΄ βαθμού, δηλαδή τον Δήμο, θα έλεγα ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο, ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε ότι υπάρχουν βασικά ζητήματα όπως ο Αστικός Σχεδιασμός, η Αστική Ανάπτυξη, που συναρτώνται και με την Πολιτική Προστασία, η ρυμοτομία και Πολεοδομία τα οποία πρέπει να θεραπευθούν,

σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις που θα έπρεπε να γίνουν στο Δημόσιο τομέα για να καλυφθούν είναι πολλαπλάσιες από τις αυτές που σήμερα είναι διαθέσιμες. Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι υπάρχουν και ζητήματα όπως η ενέργεια, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων τα οποία συνιστούν τις προϋποθέσεις στις οποίες πρέπει να συμβάλλει δραστικά η Αυτοδιοίκηση για να υπάρξει ανάπτυξη και μελλοντικές επενδύσεις.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη δευτερολογία του, επεσήμανε τα σημαντικά θεσμικά κενά που χαρακτηρίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση τονίζοντας δεν υπάρχει συντονισμός των Δήμων, γεγονός που αποτελεί έλλειμμα στην αρχιτεκτονική της συνολικής διακυβέρνησης. Μπορεί, όπως σημείωσε, να υπάρχουν καλές σχέσεις και να γίνεται ανταλλαγή εμπειριών ωστόσο οι Δήμοι δεν μετέχουν στον Περιφερειακό σχεδιασμό.

Ωστόσο ο Αλέξης Καλοκαιρινός ανέδειξε τη διαφορετικότητα της Κρήτης πάνω σε αυτή τη συμμετοχικότητα, λέγοντας ότι το νησί έχει την τύχη να έχει ένα Περιφερειάρχη και μια Περιφέρεια που ακούει, λαμβάνει υπόψη και ενεργεί με όρους δικαιοσύνης. «Τώρα, με τη συζήτηση που γίνεται για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια, κυρίως κωδικοποίησης και λιγότερο μεταβολής, ιδιαίτερα της αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, ίσως είναι ευκαιρία να τεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής σε συγκεκριμένα ζητήματα του Ηρακλείου που αφορούν το μέλλον του, λέγοντας ότι τελεσφορούν με τη συνέργεια και της Κεντρικής Κυβέρνησης: «Οι προσδοκίες μας, τα σχέδιά μας σε συγκεκριμένα πεδία τελεσφορούν με την αποφασιστική συνέργεια της κεντρικής κυβέρνησης.

Στην αίθουσα βρίσκονται δύο Υπουργοί, που έχουν συντελέσει έτσι ώστε το Ηράκλειο να μπορεί να αντιμετωπίζει και το μέλλον του με διαφοροποιημένους όρους. Είναι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με την οποία έχουμε μια συνεργασία που ξαναφέρνει τα Ενετικά Τείχη της πόλης στην τοπική δικαιοδοσία, με υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσουμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.

Επίσης, έχουμε τα ζητήματα του ΒΟΑΚ και με την κατανόηση που έχουμε συναντήσει, θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη πορεία να θεραπεύσουμε τις ελλείψεις. Οι συνεργασίες μας τελεσφορούν αλλά σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε θα έπρεπε να είναι ενισχυμένο και να περιέχει κάποιους αυτοματισμούς, βάσει των οποίων να ενεργούμε όλοι».