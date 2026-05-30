Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης, Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης και Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά

Με βαθύτατη θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, ενός ανθρώπου που τίμησε τον δημόσιο βίο με το ήθος, τη σεμνότητα και την εργατικότητά του.

Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη χώρα και την ιδιαίτερη πατρίδα του με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική του διαδρομή, όσο και από τις κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις που ανέλαβε, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ως εκπρόσωπος του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την ιδιότητα του Δημάρχου Ρεθύμνης, του Προέδρου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης και της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), αισθάνομαι το χρέος να εξάρω την εξαιρετική, διαχρονική και απολύτως εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε μαζί του.

Ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε ένας πολιτικός που κατανοούσε σε βάθος τις αγωνίες και τα σύνθετα προβλήματα των Δήμων, ακριβώς επειδή ήταν και ο ίδιος ένας γνήσιος αυτοδιοικητικός. Έχοντας υπηρετήσει με επιτυχία και αφοσίωση την Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, γνώριζε από πρώτο χέρι τις πραγματικές ανάγκες της. Στάθηκε, έτσι, πολύτιμος αρωγός στις προκλήσεις της χωροταξίας, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της αναβάθμισης των περιβαλλοντικών υποδομών, έχοντας πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου, εργαζόμενος με συνέπεια για την εξεύρεση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Το κενό που αφήνει στην πολιτική ζωή του τόπου είναι δυσαναπλήρωτο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι άνθρωποί της τον αποχαιρετούν με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή ευγνωμοσύνη για την πολύτιμη συνεισφορά του.

Εκ μέρους του Δήμου Ρεθύμνης, της Π.Ε.Δ. Κρήτης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Γιώργος Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Κρήτης & Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.Υ.Α.