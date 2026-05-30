ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαρίκα Δασκαλάκη: η κρητικιά γιαγιά που έστελνε πεσκέσια στα εγγόνια της στο Λονδίνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Βαθιά η θλίψη για την απώλεια της αφοσιωμένης αρχόντισσας – Η μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου “έφυγε” από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο

Η Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου, ήταν μια αληθινή αρχόντισσα για το Μεγάλο Κάστρο. Το φευγιό της προκάλεσε βαθιά θλίψη, σε όλους όσοι τη γνώριζαν αλλά κυρίως στην οικογένειά της, στην οποία είχε αφιερώσει την ύπαρξη της.

Αγέρωχη και περήφανη, παρά τα 94 της χρόνια, κυκλοφορούσε μέχρι προσφάτως στο κέντρο της πόλης, διοχετεύοντας τη φροντίδα και την ενεργητικότητά της στις κόρες της, Γιάννα και Ελένη αλλά και στα εγγόνια της που λάτρευε. Παροιμιώδη ήταν τα πεσκέσια της κρητικιάς μάνας και γιαγιάς με τα καλούδια που έστελνε στο Λονδίνο για να πάρουν οι αγαπημένοι της γεύση από Κρήτη.

Η ίδια ζούσε στο Ηράκλειο, σε πάροδο της οδού Χρυσοστόμου στα Τρία Πεύκα και εκδήλωνε την περηφάνεια της για όλα όσα είχαν καταφέρει τα παιδιά της. Πολύ συχνά επισκεπτόταν την Έμπαρο, γενέτειρα του συζύγου της Φρίξου Δασκαλάκη, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια. Το ίδιο συχνές ήταν και οι επισκέψεις της στα Αϊτάνια, όπου τακτικά άναβε το καντηλάκι στο μνήμα της μητέρας της.

Η σχέση της Μαρίκας Δασκαλάκη με την κόρη της Γιάννα ήταν πολύ δυνατή. Ένα πρόβλημα υγείας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, την οδήγησε στον θάλαμο νοσηλείας ιδιωτικής κλινικής. “Έφυγε” από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής.

Η κηδεία της θα γίνει στο Ηράκλειο στις 2 Ιουνίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στο Κοιμητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου και θα ενταφιαστεί στον οικογενειακό τάφο. https://www.cretalive.gr/

