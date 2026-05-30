«Φαύστα»: Νέες ημερομηνίες μετά τα συνεχόμενα sold out!

Η νέα υπερ-παραγωγή του Θεατρικού Περίπλου κατακτά τους θεατές, σημειώνοντας το ένα sold out μετά το άλλο, ενώ έχει εξελιχθεί σε μια πραγματική θεατρική γιορτή μεταξύ θιάσου και κοινού. Μετά από την τεράστια, συγκινητική ανταπόκριση, ο θίασος ανακοινώνει την προσθήκη νέων παραστάσεων για τον Ιούνιο.

Ήδη η ξεκαρδιστική παράσταση λαμβάνει τα θερμότερα σχόλια και στα social media με αναρτήσεις, που μιλούν για τις «απολαυστικές» ερμηνείες, την σκηνοθεσία, τη μουσική και τα μοναδικά σκηνικά, που ενθουσίασαν το κοινό!

Οι θέσεις για σήμερα έχουν εξαντληθεί. Προστίθενται παραστάσεις για: Πέμπτη 4, Παρασκευή 5, Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Ιουνίου, στον Θεατρικό Περίπλου (Φρυγανάκη 46, Μασταμπάς), ενώ ήδη θέσεις έχουν δοθεί στη λίστα αναμονής που διαμορφώθηκε από τις προηγούμενες παραστάσεις.

Λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, η προπώληση αυτή την εβδομάδα θα γίνει: Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή (ώρες 12 – 2 μ.μ.) ΚΑΙ Τετάρτη (ώρες 6 – 8 μ.μ.) στην Αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη).

Επειδή τα εισιτήρια συνεχίζουν να εξαντλούνται ταχύτατα, συστήνεται στο κοινό να επικοινωνήσει άμεσα για την κράτηση των θέσεών του στις νέες ημερομηνίες. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου – SOLD OUT

ΝΕΕΣ: Πέμπτη 4, Παρασκευή 5, Σάββατο 6, Κυριακή 7 Ιουνίου – Ώρα 21:30

Προσοχή: Οι παραστάσεις παίζονται στο Θέατρο του Θεατρικού Περίπλου στον Μασταμπά (Φρυγανάκη 46).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

– ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: 15€

– Τηλεφωνικές κρατήσεις: 17€ (πληρωμή στην είσοδο την ημέρα της παράστασης) 6945 458 516

– Είσοδος την ημέρα της παράστασης: 17€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Σημείωμα Σκηνοθέτιδας

Αγαπητέ θεατή καλησπέρα.

Ένα καράβι που ταξιδεύει, η ζωή μας!

Κουβαλώντας στο ταξίδι αυτό πολλές και διάφορες προσωπικότητες, ανθρώπους, χαρακτήρες. Η κοινωνία μας!

Μέσα σ’ αυτούς τους ανθρώπους – δυστυχώς σε πολλούς – κυριαρχούν η σοβαροφάνεια, ο καθωσπρεπισμός, η υποκρισία. Ο μοναδικός Μποστ τα «μισεί» όλα αυτά. Όπως και όλα τα ελαττώματα που αποκτήσαμε οι Έλληνες κάτω από ξένες επιρροές.

Συνήθως τα βάζει στα έργα του μέσα σε χώρους και κοινωνικές ομάδες που τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ή καλύτερα δεν θέλουν να αλλάξουν. Όλα θεωρούνται δεδομένα και οδηγούν τους ήρωες σε μια νάρκη ΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

Μέσα λοιπόν σ’ αυτά τα «σαλόνια» της Φαύστας, φορτωμένα με δαντέλες, ανάκλιντρα και σκονισμένα μπιμπελό, οι περιορισμένες και στενόμυαλες σκέψεις κρατούν μακριά την αυτοκριτική, την αυτοεξέλιξη,

την θεραπεία από αρρώστιες, όπως ο εγωισμός, η αδιαφορία, η παραίτηση.

Θέλησα λοιπόν να διώξω όλες αυτές τις παλιακές «πολυτέλειες» και να τολμήσω να αφήσω τους ήρωες μόνους στη φύση. Ανάμεσα σε μια πυκνή, αλλόκοτη βλάστηση που μετά από το ναυάγιο του πλοίου τους, ίσως σε μια επιθανάτια εμπειρία, βρίσκονται σ’ αυτό το μεταφυσικό νησί καλούμενοι να ξαναδούν τα πράγματα απ’ την αρχή.

Θα τα καταφέρουν; Θα κινητοποιηθούν; Ο καπετάνιος του πλοίου, ο αφηγητής μας.

Κι αυτοί ξαναζούν όλη τη ζωή τους σαν ρόλοι μιας παράστασης, σαν μια τελευταία ευκαιρία σκέψης. Ανάμεσα στον ρόλο και στον θεατρίνο ο καθένας απ’ αυτούς τι θα κάνει; Θα «ξυπνήσει»; Θα προβληματιστεί; Θα αντιδράσει; Ποιος το ξέρει;

Μαζί με εσάς, ταξιδιώτες στο ίδιο πλοίο, ζώντας το ίδιο ναυάγιο του σήμερα, και κινδυνεύοντας ο καθένας σας από ένα δικό του τεράστιο ψάρι που μπορεί να τον «εξαφανίσει» ή να τον προβληματίσει, καθήστε αναπαυτικά κι απολαύστε αυτήν την πικρή αλλά ταυτόχρονα ξεκαρδιστική κωμωδία, που με πολλή αγάπη και φροντίδα, έγινε η παράσταση που σήμερα θα δείτε.

Μαρία Καντιφέ, σκηνοθέτιδα

ΥΠΟΘΕΣΗ

Η Φαύστα και ο Γιάννης έχουν ένα τετράχρονο κοριτσάκι, το Ριτσάκι. Μια μέρα, ενώ μπαμπάς και κόρη πάνε για ψάρεμα, ένα τεράστιο ψάρι “ένα θαλάσσιο τέρας” τρώει το κοριτσάκι. Μετά από πολλά χρόνια ο Γιάννης θα ψαρέψει ένα αντίστοιχου μεγέθους ψάρι, μέσα στην κοιλιά του οποίου θα βρεθεί το χαμένο παιδί! Η χαρά της επιστροφής δεν θα κρατήσει για πολύ,

αφού το Ριτσάκι αμελεί να πλυθεί και έτσι όπως μυρίζει “ψαρίλα” του επιτίθενται γάτες και το τρώνε… Μετά από χρόνια ένα ζευγάρι, το ζεύγος Ιατρού, που έχει βρει εκείνο ένα παιδί μέσα σε ένα ψάρι επισκέπτεται το σπίτι θέλοντας να το παντρέψει με την κόρη της Φαύστας. Δεν γνωρίζουν όμως πως το Ριτσάκι έχει χαθεί ξανά…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μποστ

Σκηνοθεσία: Μαρία Καντιφέ

Μουσική: Τάκης Φαραζής

Σχεδιασμός – Ζωγραφική σκηνικών: Θανάσης Παπαθανασίου

Φωτισμοί: Μάριος Μαραγκουδάκης

Χειρισμός ήχου: Άγγελος Καραβιώτης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Άννα Τζανιδάκη, Μάριος Μαραγκουδάκης

ΔΙΑΝΟΜΗ

Αφηγητής: Θωμάς Καντιφές

Φαύστα: Μαρία Καντιφέ

Ελένη: Μαρία Σκορδίλη

Γιάννης: Βαγγέλης Λιοδάκης

Μαριάνθη: Γιάννης Μαθιουδάκης

Ριτσάκι: Άννα Τζανιδάκη

Κύρια Ιατρού: Μαρία Σκορδίλη

Κύριος Ιατρού: Ανδρέας Διαμαντάκης

Ασημένιοι Χορηγοί της παράστασης:

Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/)

Μυστικό Shopping Therapy (https://e-mystiko.gr/)

Αγρίμια Restaurant (https://www.agrimia.gr/)

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου.

