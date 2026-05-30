Κυρανάκης στο συνέδριο Powergame – Economist: «Η Κρήτη κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην Ελλάδα»

Τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια, καθώς και τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα που ήδη καταγράφονται σε εθνικό επίπεδο, παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο συνέδριο του Powergame.gr και του Economist στα Χανιά.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση αυτή προέκυψε μέσα από μια νέα προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων, στη συστηματική εφαρμογή των κανόνων και στη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας.

«Αναλύσαμε σε βάθος τα δεδομένα για να δούμε πού, πότε και γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές στους δρόμους. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία σχεδιάσαμε μια νέα στρατηγική που ήδη αποδίδει αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο παρεμβάσεων που εφαρμόζεται, ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέδειξε πέντε βασικούς άξονες:

• τον νέο και αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

• την ενίσχυση των ελέγχων για αλκοόλ και χρήση κράνους,

• την αξιοποίηση καμερών τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων,

• τις μεγάλες επενδύσεις σε νέες οδικές υποδομές και αυτοκινητοδρόμους,

• τη θεσμική συνεργασία με συλλόγους θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Τον Ιούλιο ολοκληρώνονται τα έργα οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κρήτη, η οποία κατέγραψε μείωση 37% στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα μέσα σε έναν χρόνο – τη μεγαλύτερη μείωση από οποιαδήποτε Περιφέρεια της Ελλάδας, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη συνδυασμένη εφαρμογή μέτρων πρόληψης, ελέγχων, τοπικών παρεμβάσεων και συνεργασίας με την αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς.

Παράλληλα, στάθηκε στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη επικινδυνότητας, με ακριβή καταγραφή των σημείων όπου συμβαίνουν θανατηφόρα τροχαία, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε Δήμους και αρμόδιες υπηρεσίες να παρεμβαίνουν στοχευμένα εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε την πρωτοβουλία αποστολής SMS προς τους οδηγούς κατά την έξοδο της 28ης Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι η ενέργεια αυτή συνδέθηκε με σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους,

ενώ στάθηκε και στις αντιστάσεις που συχνά συναντούν ακόμη και τα πιο απλά μέτρα πρόληψης. «Φτάσαμε στο σημείο να δεχθούμε ακόμη και αγωγές επειδή στείλαμε ένα μήνυμα που ζητούσε από τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στον δρόμο. Όμως, όταν ο στόχος είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές, οφείλουμε να προχωράμε μπροστά».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή των νέων υποδομών στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, σημειώνοντας ότι στον άξονα Πάτρα – Πύργος, όπου ολοκληρώθηκαν κρίσιμες παρεμβάσεις, καταγράφηκε δραματική μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι προσφέρει στους νέους μια ασφαλή εναλλακτική μετακίνησης κατά τις νυχτερινές ώρες, περιορίζοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε ειδικά και στους νέους σε ηλικία οδηγούς: «Ευχαριστούμε τους οδηγούς, ειδικά τους νέους που λειτούργησαν διαφορετικά φέτος. Υπήρξε σημαντική μείωση στην κατανάλωση αλκοόλ». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι ο εθνικός στόχος παραμένει η μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 50% έως το 2030.

«Για πολλά χρόνια η Ελλάδα αντιμετώπιζε τα τροχαία ως μια μόνιμη πραγματικότητα. Εμείς επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με δεδομένα, κανόνες, τεχνολογία και έργα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτή η στρατηγική λειτουργεί. Στόχος μας είναι να σώσουμε ακόμη περισσότερες ζωές τα επόμενα χρόνια», δήλωσε.