Ισχυρές «αντοχές» δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων

ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΕΚΛΕΙΣΕ Ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΟΙΩΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Κρατήσεις, προσωπικό και ποιότητα τουρισμού οι άξονες έμφασης για τον κλάδο για την τρέχουσα περίοδο

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς, μίλησε στον ΤΕΑΜ FM 102 για την εικόνα της νέας σεζόν και τα μηνύματα που εκπέμπει

Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης, εν μέσω διεθνών προκλήσεων που φέρνουν διεθνή ανησυχία, χωρίς ωστόσο αυτή να αποτυπώνεται μέχρι σήμερα στην τουριστική κίνηση που διατηρεί ισχυρή δυναμική, με το νησί να παραμένει ένας ασφαλής προορισμός.

Αναμφίβολα, οι παράγοντες του τουρισμού παρακολουθούν τις εξελίξεις με τους κρίσιμους άξονες να παραμένουν για τους επόμενους μήνες η σταθερή ροή των κρατήσεων, το προσωπικό στις επιχειρήσεις τουρισμού, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που παραμένουν διαχρονικά σημαντικοί άξονες διεκδικήσεων.

Με θετικό πρόσημο “έκλεισε” ο Απρίλιος στο Ρέθυμνο , το βλέμμα στον Μάιο και αισιοδοξία για Σεπτέμβριο

Στο μεταξύ με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος για το Ρέθυμνο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, όπως μετέφερε μέσα από τη συχνότητα του ΤΕΑΜ FM 102 o πρόεδρος του Συλλόγου, Νίκος Κουμνάς. Ο ίδιος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τη φετινή σεζόν, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Όπως ανέφερε ο Απρίλιος παρουσίασε αύξηση που έφτασε έως το 2,3%, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, “ήταν ένας κακός Απρίλιος”. “Ο Απρίλιος μας έβγαλε ένα θετικό πρόσημο, γύρω στο 2% με 2,3%. Να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα, γιατί ήταν ένας κακός Απρίλιος”, σημείωσε ο κ. Κουμνάς, εξηγώντας ότι ο Σύλλογος Ξενοδόχων διατηρεί εδώ και περίπου 15 χρόνια στατιστικό δείγμα από ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών στο Ρέθυμνο, κάτι που πλέον αποτυπώνει αποτελεσματικά τάσεις και δεδομένα.

Ελπίδες για έναν θετικό Μάΐο

Ο πρόεδρος του Συλλόγου ξενοδόχων εκτίμησε ότι και ο Μάιος θα κινηθεί θετικά, υπενθυμίζοντας πως ο αντίστοιχος μήνας του 2025 είχε καταγράψει χαμηλές επιδόσεις. “Ο Μάιος του 2025 ήταν κακός. Εγώ θεωρώ ότι ο Μάιος φέτος θα κλείσει θετικά. Θα το δούμε. Μέχρι τις 3-4 Ιουνίου θα έχουμε συλλέξει τα στατιστικά δεδομένα και θα δούμε”, ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία που έχει για την τουριστική κίνηση η περίοδος της Πεντηκοστής των Καθολικών, ειδικά για αγορές όπως η Γερμανία. “Ο Μάιος συνδέεται στενά με το Πάσχα των Καθολικών.

Οι Γερμανοί έχουν 7 με 10 μέρες διακοπές ανά κρατίδιο και όταν η Πεντηκοστή πέφτει μέσα στον Μάιο, δημιουργείται σημαντική κινητικότητα”, τόνισε. Παράλληλα σημείωσε ότι ο Μάιος παλαιότερα αποτελούσε έναν από τους καλύτερους μήνες της τουριστικής περιόδου για το Ρέθυμνο, κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και όπως χαρακτηριστικά είπε:”Την τελευταία δεκαετία αγκομαχούμε για να γεμίσουμε τα ξενοδοχεία”.

Καλός ο Ιούνιος – Σε «ρηχά νερά» Ιούλιος και Αύγουστος

Θετικά είναι τα πρώτα στοιχεία και για τον Ιούνιο, ενώ πιο συγκρατημένη εμφανίζεται η εικόνα για την «καρδιά» της τουριστικής σεζόν. “Ο Ιούνιος δείχνει καλά σημεία. Σε σχέση με τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είμαστε ακόμα σε ρηχά νερά, όπως είναι η συνηθισμένη εικόνα την τελευταία πενταετία. Ο Σεπτέμβριος πάει καλά και σιγά σιγά ανεβαίνει και ο Οκτώβριος”, ανέφερε ο κ. Κουμνάς.

Ελαφρώς μειωμένη η ροή των κρατήσεων

Σε ό,τι αφορά τη ροή των κρατήσεων, υπογράμμισε ότι υπάρχει κινητικότητα, αν και όχι στα επίπεδα που αναμένονταν πριν τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. “Η ροή των κρατήσεων δεν είναι αυτή που θα περιμέναμε μέχρι τέλος Ιανουαρίου, πριν τον πόλεμο δηλαδή. Αλλά δεν είναι και κακή. Υπάρχουν ξενοδοχεία που είναι στο 100% και άλλα στο 50% σε πληρότητες. Έχει αρχίσει και τσουλάει, όπως λέμε εμείς”, είπε.

«Οι πελάτες θέλουν να ταξιδέψουν»

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου, ερωτηθείς αναφέρθηκε και στην ανησυχία που επικρατεί διεθνώς λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και της αβεβαιότητας. Εξ αρχής όπως είπε ήδη από την έκθεση του Βερολίνου:”Η ανησυχία ήταν διάχυτη. Όμως υπήρχε και συγκρατημένη αισιοδοξία”. Και αυτό διότι όπως τόνισε οι πελάτες θέλουν να έρθουν, θέλουν να ταξιδέψουν”.

Παράλληλα σημείωσε πως ο τουρισμός έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του και σε άλλες μεγάλες κρίσεις. “Έχουμε ξαναπεράσει και πόλεμο, έχουμε ξαναπεράσει και Covid, έχουμε ξαναπεράσει πολύ δύσκολες εποχές. Οπότε θα την περάσουμε κι αυτή”, ανέφερε.

«Η Κρήτη έχει χτίσει εικόνα ασφαλούς προορισμού»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εικόνα ασφάλειας που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η Κρήτη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα και σήμερα, εν μέσω μιας κρίσιμης διεθνούς συγκυρίας να έχει εδραιωθεί ήδη ως ένας ασφαλής προορισμός. “Από το 2020 η Κρήτη και το Ρέθυμνο έχουν καλλιεργήσει την εικόνα του ασφαλούς προορισμού. Έχουμε δουλέψει γι’ αυτό και αποδίδει καρπούς”, είπε.

Η μεγάλη πληγή της έλλειψης προσωπικου

Ο Νίκος Κουμνάς στάθηκε και στο διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ίδια με πέρυσι. “Η έλλειψη προσωπικού υπάρχει, το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιες λύσεις μέσω μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, όπως το Νεπάλ, η Ινδία και οι Φιλιππίνες”, σημείωσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν κυρίως βοηθητικές ανάγκες. “Δεν είναι αυτό που λέμε να αντιπροσωπεύει την κρητική φιλοξενία. Είναι όμως βοηθητικό προσωπικό και εργατικά χέρια που μπορούν να βοηθήσουν να κλείσει λίγο η τρύπα στην εύρεση εργατικού δυναμικού”, ανέφερε.

«Ο τουρισμός είναι η ζωοδόχος πηγή της Κρήτης»

Ο πρόεδρος των ξενοδόχων επανέλαβε τις πάγιες θέσεις του κλάδου για στήριξη της εργασίας και όπως είπε ζητούμενο είναι να υπάρξει μέριμνα από πλευράς της πολιτείας σε στοχευμένους άξονες που εστιάζουν στα εργασιακά. “Εμείς θέλουμε επιδότηση εργασίας και όχι μόνο επιδότηση ανεργίας. Δεν μπορώ να δίνω σε έναν υπάλληλο 1.000 ευρώ και άλλα 400 ευρώ εισφορές.

Θα προτιμούσα να δίνω 1.200 ευρώ στον εργαζόμενο και 200 ευρώ εισφορές”, τόνισε. Και πρόσθεσε αναδεικνύοντας ειδικότερα την ανάγκη για στήριξη του κλάδου πως πρόκειται για έναν κλάδο που Πανελλαδικά, αλλά και στην Κρήτη συγκεκριμένα είναι: “Η ζωοδόχος πηγή. Άμεσα ή έμμεσα. Ο τουρισμός είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ελλάδας”.

Σταδιακά όπως ανέφερε τα ζητήματα επιλύονται αλλά “με πολύ αργό ρυθμό” όπως είπε και πρόσθεσε: “Επειδή είμαστε ένα νησί, μια πόλη στην οποία πραγματικά ο τουρισμός δεν θα λείψει ποτέ, πρέπει να συνδυαστεί με όλα. Με τον πρωτογενή τομέα, και να επιδοτήσουμε την εργασία στον τουρισμό και να δοθούν κίνητρα. Πρέπει να βοηθήσουμε λίγο τον τουρισμό. Μην το λέμε μόνο την βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, αλλά να το δείχνουμε κιόλας”.

Στόχος η ποιοτική ενίσχυση του τουρισμού

Τέλος, ο κ. Κουμνάς υπογράμμισε ότι η Κρήτη πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην ποιότητα πέραν των αριθμών και όπως είπε: «Αυτό που προσφέρει η Κρήτη είναι τίμιο. Με όλες τις επενδύσεις που γίνονται στην ποιότητα των ξενοδοχείων και των υπηρεσιών, πιστεύω ότι η ποιότητα του τουρισμού όχι απλά δεν θα πέσει, αλλά θα ανέβει καλά». Επιπλέον, σημείωσε συγκεκριμένα: «Στόχος είναι να γίνουμε ένα σωστό ποιοτικό brand και όχι ένα ποσοτικό brand. Εκεί στοχεύει όλη η Κρήτη».https://www.goodnet.gr/