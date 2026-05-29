Γερ. Σκαλτσάς (SKY Express): ‘’Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κρήτη είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου’’

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλων επενδύσεων στον τουρισμό, με νέες υποδομές και ποιοτικά έργα φιλοξενίας που ενισχύουν την οικονομία και δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ο Γεράσιμος Σκαλτσάς, εμπορικός διευθυντής της SKY Express, ανέφερε ότι η εταιρεία συνδέει απευθείας την Ελλάδα με σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και στρατηγικές αγορές, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή παρουσία στην περιφερειακή συνδεσιμότητα. Επενδύουμε σε νέο στόλο, στην ανάπτυξη του δικτύου και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των επιβατών, με στόχο να στηρίξουμε ένα πιο ποιοτικό και βιώσιμο μοντέλο τουρισμού.

Επέκταση της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κρήτη είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου. Η πρόκληση δεν αφορά μόνο τον όγκο των επισκεπτών, αλλά την καλύτερη κατανομή τους κατά τη διάρκεια του έτους. Η επιμήκυνση της σεζόν στηρίζει την απασχόληση, τις τοπικές επιχειρήσεις και τις περιφερειακές κοινωνίες με πιο βιώσιμο τρόπο. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου απαιτεί συνεργασία μεταξύ αεροπορικών εταιρειών, αεροδρομίων, ξενοδοχείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και κράτους με ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα. Μόνο με συντονισμένες δράσεις και στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί η Κρήτη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της και να εδραιωθεί ως κορυφαίος ολοχρονικός προορισμός στη Μεσόγειο.

 

Επιστροφές εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους
