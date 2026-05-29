ΚΡΗΤΗΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κριτικές 20.538 τουριστών για την Κρήτη: «Αγκάθι» η καθαριότητα, «ρόδο» η κουζίνα και ο πολιτισμός

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι κριτικές άνω των 20.000 τουριστών που επισκέφθηκαν για διακοπές την Κρήτη το διάστημα Οκτώβριος 2025 – Μάρτιος 2026,αναλύονται στη νέα έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Με άριστα το 10, η Κρήτη συγκέντρωσε γενική βαθμολογία 9,1, φιγουράροντας πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο οι περισσότερες αρνητικές κριτικές, σχετίζονται με την έλλειψη υγιεινής και καθαριότητας αναδεικνύοντάς το ως το βασικότερο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα από τους αρμόδιους φορείς και τους επιχειρηματίες του κλάδου.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν οι εμπειρίες των ξένων επισκεπτών σε χώρους πολιτισμού, εστίασης, αξιοθέατα και σημεία αναψυχής.

Ο πολιτισμός αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά το ισχυρό πλεονέκτημα του νησιού.

Η πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης απέσπασε την εντυπωσιακή βαθμολογία του 9,3, αποδεικνύοντας ότι η ιστορία και οι παραδόσεις της παραμένουν ο βασικός πόλος έλξης και συγκριτικό πλεονέκτημα για τους ξένους επισκέπτες.

Ακολουθούν οι εμπειρίες που συνδέονται με τη θάλασσα με 9,2 και η γαστρονομία με 9,1.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει υψηλή αξιολόγηση της ποιότητας εξυπηρέτησης και του ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που εμφανίζεται συνολικά ως ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού και επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Σε εθνικό επίπεδο, η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού έφθασε στο 9,5, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση μεταξύ όλων των επιμέρους δεικτών.

Οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις διακοπές τους στην Κρήτη, δίνοντας βαθμολογία 9,2, ενώ ακολουθούν οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 9,1.

Οι επισκέπτες από τη Γαλλία βαθμολόγησαν την εμπειρία τους με 8,9 και από τη Γερμανία με 8,8.

Οι Έλληνες επισκέπτες αξιολόγησαν την Κρήτη με 9,3, επίδοση υψηλότερη από πολλές διεθνείς αγορές, ενώ η χαμηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των βασικών αγορών προήλθε από την Ιταλία με 8,1.

Παρά την εξαιρετική συνολική βαθμολογία, η ανάλυση χτυπάει «καμπανάκι» για το κομμάτι της υγιεινής και της καθαριότητας, που βαθμολογήθηκε με 7,9.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

