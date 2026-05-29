Συναγερμός από τους μετεωρολόγους: Έρχεται Σαχάρα και 40άρια – Η Ελλάδα στο επίκεντρο του καύσωνα

Στο επίκεντρο ενός νέου θερμού επεισοδίου φαίνεται να μπαίνει η Ελλάδα, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα αποτυπώνουν μεταφορά ιδιαίτερα θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον χάρτη του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, η θερμή αέρια μάζα αναμένεται να επεκταθεί σαρωτικά προς την περιοχή μας, δημιουργώντας συνθήκες έντονης και παρατεταμένης ζέστης. Οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες, στοιχείο που δείχνει ότι οι τιμές θα κινηθούν αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η πιο επιβαρυμένη ζώνη φαίνεται να εκτείνεται από τη νότια Βαλκανική έως την Ελλάδα, όπου το θερμό κύμα ενδέχεται να κορυφωθεί με θερμοκρασίες που τοπικά μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, διαφορετική εικόνα καταγράφεται στη δυτική Ευρώπη, όπου επικρατούν ψυχρότερες ατμοσφαιρικές συνθήκες. Η αντίθεση αυτή δημιουργεί ένα έντονο θερμοκρασιακό όριο πάνω από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ευνοώντας τη μεταφορά καυτών αερίων μαζών προς την ανατολική Μεσόγειο.

Το συγκεκριμένο μοτίβο μπορεί να ενισχύσει τόσο την ένταση όσο και τη διάρκεια του φαινομένου, με τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν την εξέλιξη των επόμενων προγνωστικών δεδομένων για την ακριβέστερη αποτύπωση της πορείας του καύσωνα.