Απόβαση Τσίπρα στην Κρήτη: Στήνει δίκτυα για την «ΕΛΑΣ» και ανάβει φωτιές σε ΠΑΣΟΚ και Αυτοδιοίκηση

Έντονη κινητικότητα προκαλεί και στην Κρήτη η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή φαίνεται πως αρχίζουν να μεταφέρονται και στην περιφέρεια.

Στο νησί, οι συζητήσεις έχουν ήδη ανοίξει σε αυτοδιοικητικούς κύκλους, σε πρώην κομματικά στελέχη, αλλά και σε πρόσωπα με κοινωνική επιρροή που τα τελευταία χρόνια είχαν επιλέξει να κρατήσουν αποστάσεις από τους παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς. Πολλοί παρακολουθούν προσεκτικά τα επόμενα βήματα του πρώην πρωθυπουργού, αναμένοντας να διαπιστώσουν ποια θα είναι η οργανωτική και πολιτική φυσιογνωμία του νέου εγχειρήματος.

Οι πληροφορίες που θέλουν την Κρήτη να βρίσκεται στους πρώτους σταθμούς της νέας πολιτικής εξόρμησης του Αλέξη Τσίπρα δεν θεωρούνται τυχαίες. Το νησί διαθέτει διαχρονικά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και έχει αποτελέσει στο παρελθόν πεδίο ανάπτυξης ισχυρών κοινωνικών και πολιτικών δικτύων.

Ο σχεδιασμός για επαφές στην περιφέρεια δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να επανασυνδεθεί με κοινωνικές δυνάμεις πέρα από τα στενά κομματικά σχήματα. Η στόχευση φαίνεται να μετατοπίζεται προς τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση σε πρόσωπα που μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες με ευρύτερα ακροατήρια.

Στην Κρήτη, πάντως, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα μέσα στο καλοκαίρι. Το βασικό ερώτημα αφορά τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του, αλλά και το πολιτικό αφήγημα που θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε μια κοινωνία που εμφανίζεται πλέον πιο απαιτητική και περισσότερο επιφυλακτική απέναντι σε γενικές υποσχέσεις.

Για την τοπική κοινωνία, κρίσιμα ζητήματα παραμένουν η οικονομία, ο πρωτογενής τομέας, οι μεγάλες υποδομές, η ακρίβεια και η καθημερινότητα. Αυτά είναι και τα πεδία στα οποία θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η απήχηση του νέου πολιτικού φορέα στο νησί.

Σε κάθε περίπτωση, μια πιθανή κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη αναμένεται να ενεργοποιήσει νέες πολιτικές διεργασίες, τόσο στο εσωτερικό των κομμάτων όσο και στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ζυμώσεων ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.