Hράκλειο:Μήνυμα ενότητας και εξωστρέφειας από το 25ο Συνέδριο Εστίασης στην Τρίπολη

ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ 25ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΑΡΩΝ Ο ΣΕΕΔΝΗ

(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ Κ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Η ολοκλήρωση του 25ου Συνεδρίου Εστίασης στην Τρίπολη, με κεντρικό θέμα «Εστιάζουμε στο Αύριο», και τη συμμετοχή δεκάδων σωματείων εστίασης από κάθε γωνιά της Ελλάδας, επιβεβαίωσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα εδώ και καιρό μεταφέρουμε και για το Νομό Ηρακλείου.

Οι προκλήσεις είναι καθημερινές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε πολλά και σύνθετα. Ακρίβεια και ενεργειακή κρίση αποτελούν αγκάθια στην ανάπτυξη. Το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας και τα προβλήματα ρευστότητας, οδηγούν πολλές επιχειρήσεις σε κίνδυνο βιωσιμότητας.

Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, και το οποίο μεγεθύνεται συνεχώς, είναι και αυτό της στελέχωσης των καταστημάτων μας. Υπερφορολόγηση, γραφειοκρατία, αυστηρά πρόστιμα και άνιση μεταχείριση, οδηγούν επιχειρήσεις της εστίασης σε σταδιακή συρρίκνωση.

Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής του Νόμου 5024/2024 έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα στην αδειοδότηση, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις εστίασης. Παράλληλα, δεκάδες επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα, ύψους χιλιάδων ευρώ, με απαγόρευση νέας αδειοδότησης για τα επόμενα έτη, ακόμη και με πρωτόκολλα κατεδάφισης εν μέσω τουριστικής σεζόν. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεωνκαι εξυπηρέτησης των επισκεπτών του νησιού μας.

Η απώλεια των μικρών επιχειρήσεων σημαίνει ταυτόχρονα απώλεια κοινωνικής συνοχής και τοπικής ταυτότητας των περιοχών μας. Η ανάπτυξη χωρίς τους ανθρώπους του κάθε τόπου είναι ερημοποίηση. Εξάλλου, τα προβλήματα της εστίασης επηρεάζουν άμεσα τη συνολική εικόνα του τουριστικού προορισμού.

Απαιτείται θεσμικό πλαίσιο με σαφείς κανόνες, προστασία της επιχειρηματικότητας και ουσιαστικός διάλογος με τους επαγγελματίες. Ο κλάδος της εστίασης αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή μας, ούτε όμως και εις βάρος μας.

Υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και πρακτικά μέτρα στήριξης, ώστε οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για επισιτισμό-τουρισμό αποδεικνύει έμπρακτα ότι, όταν υπάρχει πραγματική βούληση για ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, τα αποτελέσματα είναι απτά, καλύπτοντας τόσο την πλευρά των εργαζομένων όσο και εκείνη των εργοδοτών προστατεύοντάς τους από τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν, με τεχνοκρατική επάρκεια και σύγχρονη προσέγγιση, προτάσεις που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Προτάσεις εξορθολογισμού χωρίς δημοσιονομικό κόστος, αλλά και παρεμβάσεις που αποκαθιστούν την ισονομία και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή της μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, ηΠρόεδρος του ΣΕΕΔΝΗ , κα Μαρία Αντωνακάκη ανέφερε: «Μέσα στις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, κρατώ ως ιδιαίτερα θετικό στοιχείο την παρουσία νέων σωματείων εστίασης από πολλές περιοχές της χώρας. Είναι σημαντικό ότι δημιουργούνται νέοι πυρήνες συλλογικής εκπροσώπησης, που δίνουν ξανά δυναμική και ενιαία φωνή στον κλάδο.

Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω για την πολύτιμη προσφορά του, τον Πρόεδρό μας, το Γιώργο Καββαθά, την εμβληματική μορφή της Εστίασης και μέντορα για πολλούς από εμάς. Με πολιτικές που ενσαρκώνουν, τη συναίνεση, την κοινότητα, τη νομιμότητα, την οργάνωση και τη σταθερότητα, με επαγγελματικό ήθος και αίσθημα δικαίου,

μας διδάσκει στην απόδοση εξέχουσας αξίας στην ευημερία των μελών των οργανώσεών μας, δημιουργώντας ανοικτές κοινωνίες που τις διακρίνει η κινητικότητα, καταστρέφοντας την παλαιά ιεραρχία των νομοκατεστημένων τάξεων και ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.»

Εκτός από την Πρόεδρο του ΣΕΕΔΝΗ, κα Μαρία Αντωνακάκη, στο συνέδριο παραβρέθηκαν οι αντιπρόσωποι της ΠΟΕΣΕ, κ.κ. Γιώργος Μαργαριτάκης Αντιπρόεδρος ΣΕΕΔΝΗ και εκπρόσωπος των Ψητοπωλών Ν. Ηρακλείου και Επαμεινώνδας Λαμπρινός μέλος του Δ.Σ. ΣΕΕΔΝΗ και εκπρόσωπος Κέντρων Διασκέδασης και Μαζικής Εστίασης.

Για το Δ.Σ.

του ΣΕΕΔΝΗ

Η Πρόεδρος

Μαρία Αντωνακάκη

Ο Γεν. Γραμματέας

Ζερβάκης Γιώργος