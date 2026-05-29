«Ο Δήμαρχος Πλατανιά στην Attica Green Expo 2026: Παρουσίαση των καλών πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης του Δήμου Πλατανιά»

Στην Attica Green Expo 2026 συμμετείχε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ως ομιλητής στο θεματικό πάνελ με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δήμων: Από τα Σχολεία έως τον Δημόσιο Φωτισμό», το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δημάρχων από όλη τη χώρα.

Κατά την παρέμβασή του, ο Δήμαρχος παρουσίασε τη στρατηγική του Δήμου Πλατανιά στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης και βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας τις δράσεις και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακού σχεδιασμού και παρακολούθησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά το πρότυπο EN ISO 50001:2018, το οποίο καλύπτει το σύνολο των δημοτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών κτιρίων, του δημοτικού φωτισμού, των αντλιοστασίων και του στόλου οχημάτων του Δήμου. Ο Δήμαρχος κος Ι. Μαλανδράκης παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον Δήμο Πλατανιά, με τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να εμφανίζει μείωση της τάξεως του 35%, ενώ στον τομέα του δημοτικού φωτισμού η μείωση αγγίζει το 27% και στα δημοτικά κτίρια το 39%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Δήμου για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω έργων ενεργειακού συμψηφισμού , καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων Building Management System (BMS) , αντλίες θερμότητας σε δημοτικά κτίρια, σχολικές μονάδες και αθλητικές εγκαταστάσεις, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους λειτουργίας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ξεχωριστή θέση στην παρουσίαση κατείχε το καινοτόμο έργο του νέου δημοτικού φωτισμού στην παραλιακή ζώνη ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, το οποίο συνδυάζει την ενεργειακή αποδοτικότητα με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Δήμαρχος Πλατανιά υπογράμμισε «…ότι η ενεργειακή μετάβαση των Δήμων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, επισημαίνοντας ότι η εξοικονόμηση πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελούν αλληλένδετους στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τον σωστό σχεδιασμό, την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών ενεργειακής διαχείρισης,

Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα διάθεσης ενεργειακού χώρου στου δήμους και στις ενεργειακές κοινότητες που έχουν συσταθεί, ώστε να υπάρξει κοινωνικό μέρισμα στη συνέχεια στους δημότες »

Ο Δήμος Πλατανιά συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης μετάβασης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.