Ξεκινά το 2ο «A festival» στον Δήμο Ρεθύμνης

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 2Ο A FESTIVAL

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Ρεθύμνης και ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ρεθύμνου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, οργανώνουν το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για την Αναπηρία «A festival» με πλειάδα σημαντικών εκδηλώσεων.

Το όνομα «A festival» αρχίζει με το Α όπως η Αποδοχή και η Αγάπη που πρέπει να περιβάλλει τις τέχνες (Αrts) με την ισότιμη πρόσβαση στην τέχνη για τα Άτομα με Αυτισμό και νοητική ή κινητική Αναπηρία.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και με στόχο την ενεργή συμμετοχή των οικισμών του Δήμου Ρεθύμνης στις πολιτιστικές δράσεις που αναπτύσσονται, το «A festival» δεν περιορίζεται μόνο στην πόλη του Ρεθύμνου. Φέτος, εκδηλώσεις του φεστιβάλ θα φιλοξενηθούν στον οικισμό Γωνιά όπου και θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του.

Το 2ο «A festival» περιλαμβάνει 4 εικαστικές εκθέσεις, 1 μουσικο-θεατρική παράσταση & 2 κινηματογραφικές προβολές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2ου A FESTIVAL

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕΥΤ 01/06 έως ΤΕΤ 10/06 – Ώρες λειτουργίας Υπηρεσιών

Έκθεση έργων «Συναισθήματα – Εποχές … με διαφορετική ματιά» ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ.Υ

ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ – FORTEZZA ΣΑΒ 30/05 ΕΩΣ ΣΑΒ 06/06 – ΏΡΕΣ: 15:00-20:00

Έκθεση ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΑΟΥΛΑ “Nostalgia” / «Νοσταλγία»

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 03/06 ώρα 20:00.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ – FORTEZZA ΤΕΤ 10/06 ΕΩΣ ΔΕΥ 22/06 – ΏΡΕΣ: 10:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00

Έκθεση ΜΑΙΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ «Οι γυναίκες… που μου μίλησαν» ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 10/06 ώρα 20:00.

Επιμέλεια: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΚΕΠΕΤΖΗ.

ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ – FORTEZZA ΤΕΤ 24/06 ΕΩΣ ΤΕΤ 01/07 – ΏΡΕΣ:11:00 – 20:00

Έκθεση ΗΡΩ ΟΡΦΑΝΟΥ «Χρώματα» ΕΓΚΑΙΝΙΑ: Τετάρτη 24/06 ώρα 20:00.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ ΤΕΤ 03/06 – ΩΡΑ 21:00

«Ρυθμοί χωρίς σύνορα: Τα 4 στοιχεία της φύσης» μουσικο – θεατρική παράσταση

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΜΕΑ “ΑΝΤΙΗΡΩΕΣ”.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΠΑΡ 12/06 – ΩΡΑ 21:30

Προβολή ντοκιμαντέρ «ΛΩΞΗ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ζάχου και Θανάση Καφετζή.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΚΥΡ 14/06 – ΩΡΑ 21:30

Προβολή 2 ταινιών «Πώς να εκπαιδεύσεις έναν ΑΝΤΙΗΡΩΑ» & «Στελιάννα»

Ομιλία με συντελεστές – ηθοποιούς

Χορωδία ΣΟΛΙΣΤΕΣ – διευθύνει ο Βαγγέλης Λινοξυλάκης.