Δήμος Ρεθύμνης:Πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων στον Πηγιανό Κάμπο, στο Σφακάκι και στην Επισκοπή Πετρέ

Πρόγραμμα καθαρισμού δημοτικών και αγροτικών δρόμων από άγρια βλάστηση, υλοποιεί η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης με στόχους την εξασφάλιση της ορατότητας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών, την πρόληψη για εκδήλωση πυρκαγιάς, την καθαριότητα, αλλά και τον ευπρεπισμό της πόλης και των οικισμών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθάρισμα παράπλευρα από το σώμα των οδών, τάφρων και πρανών των δημοτικών, κατά προτεραιότητα, οδών και αγροτικών δρόμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Υπηρεσίας, κατά τον μήνα Ιούνιο προβλέπονται παρεμβάσεις καθαρισμού στον Πηγιανό Κάμπο, στο Σφακάκι, και στην Επισκοπή Πετρέ.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ενδέχεται να μεταβληθεί και να αναπροσαρμοσθεί σε περίπτωση που ανακύψουν έκτακτες ή απρόβλεπτες ανάγκες.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού, δεν περιλαμβάνεται κόψιμο κλαδιών από ιδιωτικές περιουσίες δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα αγρονομική διάταξη (υπ.1 ΦΕΚ 933/Β/19-05-2009), η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί υποχρέωση των ίδιων των ιδιοκτητών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι έχουν προβεί σε αυθαίρετη τοποθέτηση συρματοπλεγμάτων και ελαστικών στους προαναφερόμενους κοινόχρηστους χώρους των περιοχών παρέμβασης, να τα απομακρύνουν άμεσα.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού των δρόμων, χωρίς την υποχρέωση παροχής αποζημίωσης σε θιγόμενους από την απομάκρυνση υλικών που ενδεχομένως χρειαζόταν, εντούτοις δεν απέσυραν από τους κοινόχρηστους χώρους.