Δήμος Χερσονήσου:Υπογράφτηκε σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων»

Υπογράφτηκε σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων»

Δήμου Χερσονήσου

Στο Δημαρχείο του Δήμου Χερσονήσου, στις Γούρνες, υπογράφηκε σήμερα η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση για το Υποέργο 1 «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων» της πράξης «Συντήρηση Δημοτικών Ανοιχτών Αθλητικών Χώρων, Σχολικών Μονάδων, Προσβασιμότητα ΑμεΑ». Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «ΕΚΩΝ GROUP Ι.Κ.Ε», κ. Αντώνιο Μαραγκάκη.

Η συμπληρωματική σύμβαση αφορά εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 159.819,48 € με Φ.Π.Α., οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Στο οικονομικό αντικείμενο περιλαμβάνονται δαπάνες εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικές εργασίες και αναθεώρηση τιμών, όπως αναφέρονται στην επίσημη σύμβαση.

«Με τη σημερινή υπογραφή προχωράμε με συνέπεια στην αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και λειτουργικούς χώρους για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η συμπληρωματική σύμβαση επιτρέπει την ολοκλήρωση κρίσιμων παρεμβάσεων που ενισχύουν την ποιότητα των σχολικών κτιρίων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και ευθύνη, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών μας».