Μια ιστορική σύμπραξη στην Κρήτη: Το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου παρουσιάζουν τα «Τα Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, δύο από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς του νησιού, το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης και το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ), ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγαλειώδη συμπαραγωγή.

Το αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν «Τα Άσπρα Άλογα», σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστη Χανιωτάκη και με πρωταγωνιστές τους Νικήτα Τσακίρογλου, Νίκο Πουρσανίδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νικορέστη Χανιωτάκη, θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο για πέντε μόνο παραστάσεις σε Ηράκλειο και Χανιά.

Αυτή η συνεργασία αποτελεί ορόσημο για τα καλλιτεχνικά δρώμενα, καθώς εγκαινιάζει μια νέα εποχή εξωστρέφειας και ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής στην Κρήτη.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο «Τα Άσπρα Άλογα» (γνωστό και με τον μεταγενέστερο τίτλο Ρόσμερσχολμ) παρουσιάζει μια κοινωνία δέσμια των συμβάσεων και των ψευδαισθήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα στο προσωπικό όνειρο και την αμείλικτη κοινωνική πραγματικότητα, με τα «άσπρα άλογα» να λειτουργούν ως ένας μυστηριώδης συμβολισμός φυγής προς έναν ιδανικό κόσμο. Μέσα από έντονες δραματικές καταστάσεις, ο Ίψεν αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για ειλικρίνεια και αυτογνωσία.

Η Υπόθεση

Η σκηνή εκτυλίσσεται στο Ρόσμερσχολμ, ένα παλιό αρχοντικό σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη των νορβηγικών φιόρδ. Ο πύργος των Ρόσμερ κουβαλάει το σκοτάδι και το βάρος μιας συντηρητικής οικογένειας που ελέγχει τα πάντα επί γενεές. Εκεί κατοικεί ο Ρόσμερ, ένας πρώην πάστορας και τελευταίος απόγονος της δυναστείας, ο οποίος έχει αποστατήσει από την Εκκλησία, και η Ρεβέκκα, μια «δαιμονική» γυναίκα που τον φροντίζει και τον εμπνέει να ζήσει ελεύθερα.

Σε αυτό το απομονωμένο περιβάλλον, το παλιό συγκρούεται με το νέο και η ελευθερία με τις ενοχές. Ένας έρωτας γεννιέται, ένα πάθος παραμένει ανεκπλήρωτο και ένας θάνατος παραμένει αξεδιάλυτος. Οι κόσμοι των δύο ηρώων ηττώνται, φέροντάς μας αντιμέτωπους με τη σκληρή διαπίστωση ότι κάθε ηθικό ον οφείλει να παραμείνει χρηστό εντός του οικείου αξιακού του κώδικα.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Σκηνικά: Άννα Μαχαιριανάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Βαρβάρα Μακράκη

Παίζουν: Νικήτας Τσακίρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ελένη Κρίτα, Γεράσιμος Σκαφίδας, Νικορέστης Χανιωτάκης

Χανιά, Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου, Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», 21:00

Εισιτήρια:

• Α ΖΩΝΗ: Κανονικό 25€, Μειωμένο 20€

• Β ΖΩΝΗ: Κανονικό 18€, Μειωμένο 16€

• ΕΞΩΣΤΗΣ: Κανονικό 14€, Μειωμένο 10€

Μειωμένο: (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, άνω των 65ετών, ΑΜΕΑ)

Ηλεκτρονική προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/aspra-aloga/

και στο ταμείο του θεάτρου μιάμιση ώρα πριν από την παράσταση