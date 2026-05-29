ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Συναυλία Φιλαρμονικής Δήμου Αγίου Νικολάου στην πλαζ του ΕΟΤ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής σας προσκαλούν στην καλοκαιρινή συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στην Πλαζ του ΕΟΤ.
Ώρα 20:00
Μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και αγαπημένες μελωδίες με την συμμετοχή της Παιδικής Ορχήστρας της Φιλαρμονικής υπό την Διεύθυνση του αρχιμουσικού Μάριου Καναβάκη.
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας δημότες και επισκέπτες θα απολαύσουν γνωστά τραγούδια και μελωδίες ενώ η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γεωργίου Παγκάλου ενός ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην Φιλαρμονική της πόλης μας και στην τοπική κοινωνία.
Την εκδήλωση στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης και η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ).

