Δολοφονία 36χρονης Ράνιας: Μειωμένος καταλογισμός και 20 χρόνια κάθειρξη στον Γάλλο δράστη

το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης προς διερεύνηση τυχόν λοιπών ποινικών ευθυνών-δεν θα οδηγηθεί σε Ψυχιατρείο

Μειωμένο καταλογισμό αναγνώρισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στον 34χρονο Γάλλο που έπεσε με το αυτοκίνητο του σαν φονική βολίδα πάνω στην 36χρονη Ράνια Μπουρνέλη. Στον 34χρονο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα της υπεράσπισης για εγκλεισμό σε ψυχιατρείο. Ο Γάλλος θα επιστρέψει στις φυλακές για να εκτίσει κανονικά την ποινή του.

Έχει ενδιαφέρον ότι το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης αρμοδίως ώστε να διερευνηθούν τυχόν λοιπές ποινικές ευθύνες. Ακόμα από έδρας αναφέρθηκε ότι υπάρχει αίτημα της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου προκειμένου να υπάρξει συσχετισμός της παρούσας υπόθεσης με την προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη κατόπιν μηνύσεως που είχε υποβάλλει στην Εισαγγελία Ρεθύμνου ο αδερφός της αδικοχαμένης Ράνιας την επομένη της δολοφονίας της.

Είναι μία υπόθεση που είχε σοκάρει το πανελλήνιο, καθώς στη θέση της 36χρονης θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Ο δολοφόνος της δεν την είχε δει ποτέ πριν στη ζωή του. Όπως έχει γράψει το Cretalive.gr αγνοούσε την ύπαρξή της.

Δεν γνώριζε το όνομά της, το χρώμα των ματιών της, τη φωνή της. Ο κατηγορούμενος έπεσε με το αυτοκίνητο σκοπίμως πάνω στην άτυχη κοπέλα, με μεγάλη ταχύτητα. Η Ράνια μόλις είχε επιστρέψει από αιμοκάθαρση. Πάρκαρε το αυτοκίνητο της για να μπει στο σπίτι αλλά καραδοκούσε ο χάρος. Στο μυαλό του 34χρονου δράστη ο οδηγός του προπορευόμενου αυτοκινήτου,

δηλαδή η άτυχη Ράνια, ήταν ο «εχθρός». Δεν ήξερε καν αν ήταν άνδρας ή γυναίκα. Μικρή σημασία είχε. Θα τον έβγαζε από τη μέση και θα πανηγύριζε τη νίκη του. Όταν αστυνομικοί του επέδειξαν,

λίγο μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, φωτογραφίες του θύματος, ο 34χρονος Τζερόμ από τη Γαλλία έδειχνε έκπληκτος. Επέμενε ότι «χτύπησε έναν άνδρα». Όπως φέρεται να υποστήριξε, είδε έναν άνθρωπο με κοντά μαλλιά να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο «των κακών που τον καταδίωκαν».

Εισαγγελέας για δολοφονία 36χρονης Ράνιας: «Είχε επίγνωση της πράξης του»

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του 34χρονου Γάλλου σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό «κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ο 34χρονος αποδείχθηκε ότι δεν τελούσε σε καθεστώς ψυχικής διαταραχής, ώστε να μην αντιλαμβάνεται το άδικο της πράξης», ενώ συμπλήρωσε:

«Ναι, μεν, δεν γνώριζε το θύμα, από ένα σημείο και μετά την στοχοποίησε την 36χρονη και ήθελε να της κάνει κακό», είπε.

Γ. Κοκοσάλης: «Θα έπρεπε να συνταχθώ απόλυτα με την πρόταση της Εισαγγελέως, πλην όμως…»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας της 36χρονης Ράνιας, Γιώργος Κοκοσάλης, υπογράμμισε ότι, κανονικά, ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, θα έπρεπε να συνταχθεί απόλυτα με την πρόταση της εισαγγελέως, πλην όμως, «με τον τρόπο αυτό ΔΕΝ ικανοποιείται η ποινική αξίωση της Πολιτείας και η επιθυμία της οικογένειας. Τη Ράνια τη σκότωσε κατά 80% το σύστημα και κατά 20% ο διαταραγμένος Γάλλος»,

επέμεινε στην αγόρευση του. Η υποστήριξη της κατηγορίας εξ αρχής κινήθηκε στη γραμμή αυτή, υποστηρίζοντας ότι το να επωμιστεί ο 34χρονος Γάλλος εξ ολοκλήρου την ευθύνη της δολοφονίας θα ήταν η “εύκολη” λύση, θα ήταν, όμως άδικη, καθώς οι ευθύνες είναι ευρύτερες και το υπόβαθρο σοβαρό. Τόσο η οικογένεια της Ράνιας όσο και ο δικηγόρος τους υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν τη μάχη τους μέχρι να δικαιωθεί πλήρως η μνήμη του 36χρονου θύματος.

Στην απολογία του ο 34χρονος είπε: «Δεν ήθελα να σκοτώσω… Ήθελα μόνο να σταματήσω τις παρακολουθήσεις… Δεν είχα σκεφτεί με ποιο τρόπο», ισχυρίστηκε. «Λυπάμαι γι' αυτό που έκανα. Δεν θυμάμαι τι συνέβη τη στιγμή του ατυχήματος… Πάντα φοβάμαι ότι θα μου κάνουν κακό (…)». Η φυλακή είναι λίγο εχθρική, οπότε αναγκαστικά έχω συναισθήματα φόβου», είπε ακόμη ενώπιον του δικαστηρίου.