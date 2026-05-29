Θρίλερ στην Κρήτη: 28χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλεύεται μία 28χρονη γυναίκα στην Κρήτη, μετά από σοβαρή επιπλοκή που, σύμφωνα με καταγγελία των γονέων της στο patris.gr, φέρεται να προκλήθηκε από ιατρικό λάθος σε νοσοκομείο του νησιού.

Η νεαρή κοπέλα, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι καθηλωμένη στο κρεβάτι λόγω της νόσου ALS, γνωστής και ως νόσου του κινητικού νευρώνα, είχε μεταφερθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στο νοσοκομείο για προγραμματισμένη αλλαγή στο σωληνάκι σίτισής της.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η οικογένειά της, κατά τη διαδικασία έγινε λανθασμένη τοποθέτηση του σωλήνα, γεγονός που φέρεται να οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της.

Όταν η 28χρονη παρουσίασε σοβαρή επιβάρυνση, μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Εκεί, όπως αναφέρουν οι γονείς της, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε προηγηθεί λάθος κατά τη διαδικασία, προκαλώντας σοβαρές επιπλοκές.

Οι γονείς της καταγγέλλουν ότι υπήρξε αστοχία στην τοποθέτηση, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τον γιατρό που είχε αναλάβει το περιστατικό.

Η 28χρονη παραμένει νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ και, σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επιπλοκή.