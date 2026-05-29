Επιστροφές εισφορών από τον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Σε νέα καταβολή επιστροφών προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, επιστρέφοντας αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές σε χιλιάδες ασφαλισμένους επαγγελματίες.

Η πληρωμή αφορά έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών προηγούμενων ετών.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026 πραγματοποιείται η ένατη συνεχόμενη καταβολή επιστροφών, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 433.384,88 ευρώ.

Οι επιστροφές αφορούν εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας για τα έτη 2019 και 2020.

