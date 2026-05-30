Χανιά:Ζημιά στον Κεντρικό Αγωγό του Ο.Α.Κ στα Καμισιανά του Δήμου Πλατανιά

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους παραγωγούς και τους χρήστες του αρδευτικού δικτύου ότι διαπιστώθηκαν δύο θραύσεις στον κεντρικό αγωγό άρδευσης (διαμέτρου 1000 χιλιοστών), στην περιοχή Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα τεχνικά συνεργεία του Ο.Α.Κ. βρίσκονται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σταδιακή εκκένωση του αγωγού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στα σημεία της θραύσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και την σοβαρότητας της ζημιάς, η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή , ενώ η επαναφορά της παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη βλάβη αφορά αποκλειστικά το δίκτυο άρδευσης. Λόγω της αναγκαστικής εκκένωσης του αγωγού και των απωλειών που προκλήθηκαν, θα παρατηρηθούν ποσότητες νερού, σε σημεία της περιοχής.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ζημιάς και την ομαλοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των παραγωγών και των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση.

Από το Γραφείο Τύπου

Του Ο.Α.Κ. Α.Ε.