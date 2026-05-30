ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Ζημιά στον Κεντρικό Αγωγό του Ο.Α.Κ στα Καμισιανά του Δήμου Πλατανιά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει τους παραγωγούς και τους χρήστες του αρδευτικού δικτύου ότι διαπιστώθηκαν δύο θραύσεις στον κεντρικό αγωγό άρδευσης (διαμέτρου 1000 χιλιοστών), στην περιοχή Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, τα τεχνικά συνεργεία του Ο.Α.Κ. βρίσκονται στο σημείο και έχουν ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών απαιτείται η σταδιακή εκκένωση του αγωγού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις στα σημεία της θραύσης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και την σοβαρότητας της ζημιάς, η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή , ενώ η επαναφορά της παροχής νερού στο αρδευτικό δίκτυο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη βλάβη αφορά αποκλειστικά το δίκτυο άρδευσης. Λόγω της αναγκαστικής εκκένωσης του αγωγού και των απωλειών που προκλήθηκαν, θα παρατηρηθούν ποσότητες νερού, σε σημεία της περιοχής.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ζημιάς και την ομαλοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των παραγωγών και των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση.
Από το Γραφείο Τύπου
Του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή,αφαίρεσαν από αυτοκίνητο...

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (29.05.2026) απογευματινές...

Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο...

0
Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός, κατηγορούμενος για...

Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή,αφαίρεσαν από αυτοκίνητο...

0
Σύλληψη -2- ημεδαπών για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (29.05.2026) απογευματινές...

Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο...

0
Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός, κατηγορούμενος για...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μαρίκα Δασκαλάκη: η κρητικιά γιαγιά που έστελνε πεσκέσια στα εγγόνια της στο Λονδίνο
Επόμενο άρθρο
Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης, Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης και Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή,αφαίρεσαν από αυτοκίνητο χρηματικό ποσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύλληψη -2- ημεδαπών για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (29.05.2026) απογευματινές...

Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικών πατινιών στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε ανήλικος ημεδαπός, κατηγορούμενος για...

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης, Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης και Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Γιώργη Χ. Μαρινάκη για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με βαθύτατη θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την απώλεια του...

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο συνέδριο του Economist: «Είναι οφειλόμενα τα μεγάλα έργα και οι επενδύσεις στην Κρήτη – Οι Δήμοι αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η συνολικά η Τοπική...