ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο:Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπή,αφαίρεσαν από αυτοκίνητο χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -2- ημεδαπών για κλοπή
Συνελήφθησαν χθες (29.05.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου δύο ημεδαποί 18 και 20 ετών κατηγορούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα χθες το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ημεδαπού το χρηματικό ποσό των 2.300 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα και προανάκρισης του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου και με τη συνεργασία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, ταυτοποιήθηκαν οι δύο ημεδαποί οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 660 ευρώ το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.

