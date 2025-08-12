Εντοπίστηκε ο ασθενής που «απέδρασε» από την ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ

Μετά την κινηματογραφική απόδραση ο 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε από τους άνδρες του ΤΑΕ και συνελήφθη.
Ένας 35χρονος άνδρας κατάφερε να το «σκάσει» από την ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ όμως δεν πήγε… μακριά.
Άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς Μεσαρά και κατάφεραν να τον ακινητοποίησαν ενώ κινούνταν με το κλεμμένο αυτοκίνητο.
Το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό το νοσοκομειακό ίδρυμα αλλά και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έγινε το απόγευμα της Τρίτης.
Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική, όμως εκείνος σπάζοντας το τζάμι του δωματίου του και κλέβοντας τα κλειδιά, άνοιξε τις πόρτες και βγήκε έξω από το νοσοκομείο.
Εκεί σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, κατέβασε την οδηγό από το όχημα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.
Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το συμβάν τον ακινητοποίησαν σε μπλόκο σε περιοχή της Μεσαράς.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ