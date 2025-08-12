ΚΡΗΤΗ

Εντοπίστηκε ο ασθενής που «απέδρασε» από την ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ

Μετά την κινηματογραφική απόδραση ο 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε από τους άνδρες του ΤΑΕ και συνελήφθη.

Ένας 35χρονος άνδρας κατάφερε να το «σκάσει» από την ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ όμως δεν πήγε… μακριά.

Άνδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς Μεσαρά και κατάφεραν να τον ακινητοποίησαν ενώ κινούνταν με το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό που έθεσε σε συναγερμό το νοσοκομειακό ίδρυμα αλλά και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έγινε το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική, όμως εκείνος σπάζοντας το τζάμι του δωματίου του και κλέβοντας τα κλειδιά, άνοιξε τις πόρτες και βγήκε έξω από το νοσοκομείο.

Εκεί σταμάτησε ένα αυτοκίνητο, κατέβασε την οδηγό από το όχημα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί που ενημερώθηκαν για το συμβάν τον ακινητοποίησαν σε μπλόκο σε περιοχή της Μεσαράς.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Κρήτη: Μαρτυρικά χωριά ο Σοκαράς και τα...

Ποιες σφαγές από τα ναζιστικά στρατεύματα έβαλαν τα δύο...

Τοποθέτηση Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη για το...

Για έναν πολιτισμό που σέβεται την πόλη - Η...

Κρήτη: Μαρτυρικά χωριά ο Σοκαράς και τα...

Ποιες σφαγές από τα ναζιστικά στρατεύματα έβαλαν τα δύο...

Τοποθέτηση Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη για το...

Για έναν πολιτισμό που σέβεται την πόλη - Η...
Προηγούμενο άρθρο
Τοποθέτηση Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη για το πρόσφατο περιστατικό σε παράσταση στην Αν. Τάφρο
Επόμενο άρθρο
Κρήτη: Μαρτυρικά χωριά ο Σοκαράς και τα Αβδελλά – Τι υπέφεραν στη διάρκεια της Κατοχής
Σε εξέλιξη το …θρίλερ για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης

-
Στις 10 Σεπτεμβρίου θα αποκαλυφθούν οι ενδιαφερόμενοι για την...

Κρήτη: Μαρτυρικά χωριά ο Σοκαράς και τα Αβδελλά – Τι υπέφεραν στη διάρκεια της Κατοχής

-
Ποιες σφαγές από τα ναζιστικά στρατεύματα έβαλαν τα δύο...

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει στον κάθε πολίτη η έκδοση – Πότε λήγει η προθεσμία

-
Η αλλαγή στις ταυτότητές μας είναι αναγκαστική. Μια νέα εποχή...

Πράσινο φως για τους ιδιώτες γιατρούς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ – Η νέα υπουργική απόφαση

-
Μετά τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου για τους γιατρούς του...

