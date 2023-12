Εορτασμός 40ής επετείου από την ίδρυση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) γιορτάζει φέτος 40 χρόνια από την ίδρυσή του, 40 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και κορυφώνονται την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023, με Πανηγυρική Εκδήλωση, στην έδρα του Ιδρύματος, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Από τη Δευτέρα 11 έως το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, το ΙΤΕ διοργανώνει Επετειακή Έκθεση Επιτευγμάτων καθώς και Έκθεση Ιστορικού και Φωτογραφικού υλικού στη Δημοτική Πινακοθήκη, στο κτήριο της Βασιλικής Αγ. Μάρκου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, την οποία σας προσκαλεί να επισκεφθείτε.

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί Κεντρική Εορταστική Εκδήλωση, ανοιχτή στο κοινό, στο Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης», του Κεντρικού Κτηρίου του ΙΤΕ, στο Ηράκλειο Κρήτης, που θα περιλαμβάνει:

Επιστημονικό Πρόγραμμα, 9.00-13.45, με τέσσερις ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού: τον καθ. Ευθύμιο Καξίρα, Πανεπιστήμιο Harvard – ΗΠΑ, την καθ. Edith Heard, Διευθύντρια EMBL, Χαϊδελβέργη Γερμανία, την καθ. Λύδια Καβράκη, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ken Kennedy, Πανεπιστήμιο Rice – Χιούστον Τέξας, και την καθ. Βίκυ Καλογερά, Πανεπιστήμιο Northwestern, Ιλινόι – ΗΠΑ. Οι ομιλίες θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη στο κοινό.

Πανηγυρική Εκδήλωση, στις 18.00, με Προσκεκλημένο Ομιλητή τον κ. Άγγελο Χανιώτη, καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας και Κλασσικών Σπουδών του Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών του Princeton (ΗΠΑ), ο οποίος θα δώσει ομιλία με θέμα «Ὁ Κρὴς ἀγνοεῖ τὴν θάλασσαν: Μια αρχαία παροιμία και η ναυτοσύνη στην αρχαία Κρήτη».

Επίσης, θα παρουσιαστούν στοιχεία από την 40ετή πορεία του Ιδρύματος, στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας και συγγραφής του πρώτου δίγλωσσου Επετειακού Τόμου της Ιστορίας του, που διερευνά τη θεσμική και επιστημονική πορεία του έως σήμερα, στην Ελλάδα και στον διεθνή χώρο. Έμφαση θα δοθεί στον ρόλο του ΙΤΕ στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν διατελέσαντες Πρόεδροι του ΙΤΕ, με ονοματοδοσίες του κεντρικού του κτηρίου καθώς και αιθουσών του Ιδρύματος.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης της 17ης Δεκεμβρίου 2023.

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης», Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

9.00 – 9.15 Welcome

9.15 – 10.00 Twistronics: new physics and applications in two-dimensional solids with a twist

Prof. Efthimios Kaxiras, John Hasbrouck Van Vleck Professor of Pure and Applied Physics, Dept. of Physics and School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, USA

10.00 – 10.45 From Molecules to Ecosystems: a new era of life sciences at EMBL

Prof. Edith Heard, Collège de France – Paris, & Director General, European Molecular Biology Lab (EMBL), Heidelberg, Germany

10.45 – 11.15 Coffee Break

11.15 – 12.00

Robotics, AI, and the Quest for Autonomous Systems

Prof. Lydia Kavraki, Noah Harding Professor of Computer Science &

Director of Ken Kennedy Institute, Rice University, USA

12.00 – 12.45 A New Window Onto the Universe: Einstein’s Waves, Black Holes, and Neutron Stars

Prof. Vicky Kalogera, Daniel I. Linzer Distinguished University Professor, Dept. of Physics & Astronomy &

Director, Center of Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics, Northwestern University, USA

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

12.45 – 13.00 Παρουσίαση τιμωμένου: Κώστα Φωτάκη

Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

πρ. Διευθυντή Ινστ. Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) (1997-2013)

τ. Προέδρου ΔΣ (2011-2015) και «Διακεκριμένου Μέλους» ΙΤΕ

πρ. Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας (2015-2019)

Δημήτρης Χαραλαμπίδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, ΙΤΕ

13.00 – 13.15 Παρουσίαση τιμωμένου: Βασιλείου Δουγαλή (εις μνήμην)

Ομότιμου Καθηγητή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

πρ. Δ/ντή Ινστ. Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) (2004-2016)

πρ. Αντιπροέδρου του ΔΣ & Αναπλ. Δ/ντή ΚΔ ΙΤΕ (2009-2010 & 2011-2016)

πρ. Προέδρου του ΔΣ και Διευθυντή της ΚΔ ΙΤΕ (2010-2011)

Χαράλαμπος Μακριδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Διευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών ΙΤΕ

13.15 – 13.45 ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Κώστας Φωτάκης»

Α’ Όροφος, Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ

αποκαλυπτήρια επιγραφής

Μετάβαση στο ΚΕΕΚ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ «Βασίλειος Δουγαλής»

Κτήριο ΚΕΕΚ, Ισόγειο

αποκαλυπτήρια επιγραφής

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αμφιθέατρο «Γεώργιος Λιάνης», Κεντρικό Κτήριο ΙΤΕ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

40 Χρόνια ΙΤΕ

17.30 – 18.00 Προσέλευση

18.00 – 18.30 Χαιρετισμοί

18.30 – 19.10 Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ο ρόλος του στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα

Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

19.10 – 19.40 «Ὁ Κρὴς ἀγνοεῖ τὴν θάλασσαν»: Μια αρχαία παροιμία και η ναυτοσύνη στην αρχαία Κρήτη

Καθ. Άγγελος Χανιώτης

Αρχαία Ιστορία και Κλασσικές Σπουδές, Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Princeton, ΗΠΑ

19.40 – 20.10 «ΙστωρΙΤΕ»

Καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη

Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ

Δρ. Σπύρος Τζόκας, Μεταδιδάκτορας, επικεφαλής της Ομάδας Τομέα Ιστορίας της Τεχνολογίας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών ΙΤΕ

20.10 – 20.30 Παρουσίαση τιμωμένου: Ελευθέριου Οικονόμου

Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προέδρου επί Τιμή ΙΤΕ, Πρώτου Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης και Προέδρου του ΔΣ ΙΤΕ (1983-2004)

Νεκτάριος Ταβερναράκης, Καθηγητής Παν. Κρήτης, Πρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ και

Γεώργιος Παπαθεοδώρου Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»

αποκαλυπτήρια επιγραφής