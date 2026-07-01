ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα *
Δαμιανός, Δαμιανή *
Κοσμάς *
Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός οι Ανάργυροι
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, τα αδέρφια Κοσμάς και Δαμιανός, οι οποίοι έζησαν την εποχή που αυτοκράτορας των Ρωμαίων ήταν ο Καρίνος, ήταν γιατροί στο επάγγελμα και παρείχαν ιάσεις σε όλους όσους είχαν ανάγκη, και για αντάλλαγμα δεν έπαιρναν χρήματα, αλλά το μόνο πού ζητούσαν ήταν να πιστέψουν στον Χριστό.

Κάποιοι όμως καλοθελητές διέβαλαν τους αγίους στον αυτοκράτορα και του είπαν ότι οι θεραπείες και τα θαύματα που επιτελούσαν τα έκαναν με μαγικές τέχνες. Τότε οι Άγιοι Ανάργυροι επειδή δεν ήθελαν να πάνε άλλους αντί αυτών στον αυτοκράτορα, προσήλθαν μόνοι τους ενώπιον του και ο Καρίνος προσπάθησε να τους μεταπείσει να αρνηθούν τον Χριστό.

Εκείνοι όμως όχι μόνο δεν αρνήθηκαν την πίστη τους, αλλά κατάφεραν να μεταπείσουν και να αλλάξουν και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, αφού και ο ίδιος δέχτηκε τις θεραπευτικές τους ιάσεις. Συγκεκριμένα, όταν ο Καρίνος ανέκρινε τους Αγίους, μετατοπίστηκε η θέση του προσώπου του και στράφηκε προς την ράχη του.

Αμέσως τότε οι Άγιοι την θεράπευσαν με την προσευχή τους στον Χριστό. Εξαιτίας αυτού του θαύματος, πίστεψαν στον Χριστό όσοι βρίσκονταν εκείνη την στιγμή μπροστά σ’ αυτό πού συνέβη και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας τους έστειλε πίσω στους συγγενείς τους με μεγάλες τιμές.

Αργότερα όμως, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι Άγιοι φθονήθηκαν από τον ίδιο τον δάσκαλο που τούς είχε μάθει την ιατρική επιστήμη, γιατί είχαν αποκτήσει μεγάλη δόξα και φήμη. Γι’ αυτό τον λόγο τους ανέβασε σε κάποιο όρος για να μαζέψουν δήθεν κάποια βότανα και εκεί τους επιτέθηκε με πέτρες και τους θανάτωσε.

Απολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή...

0
Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή...

0
Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή...

0
Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή...

0
Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 30 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Αγίων Αποστόλων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ΕΠΚΚρήτης:Επιστολή Παρέμβασης, για την συνέχιση σε Ασφαλή Λειτουργία ,του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Επιστολή Παρέμβασης, για την συνέχιση σε Ασφαλή Λειτουργία ,του...

Έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσιος, ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός που συνδέθηκε με το...

Ειδική Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Τετάρτη 1η Ιουλίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί σήμερα...

Ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Αρνητική θέση για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ομόφωνα αρνητική θέση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...