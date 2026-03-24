Έως 27 ευρώ το κιλό ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε Βαρβάκειο και σούπερ μάρκετ

Μπακαλιάρος σκορδαλιά και 25η Μαρτίου πάνε παραδοσιακά μαζί, ωστόσο φέτος οι τιμές του αγαπημένου πιάτου παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την κατηγορία και τη μορφή διάθεσης του ψαριού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στη Βαρβάκειο Αγορά η τιμή του υγράλατου μπακαλιάρου φτάνει περίπου τα 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο αγγίζει τα 27 ευρώ. Η διαφορά στην τιμή αποδίδεται στην επεξεργασία και την ποιότητα του προϊόντος.

Το λινγκ ή μολβάς, που ανήκει στην ίδια κατηγορία ψαριών, αποτελεί πιο οικονομική επιλογή, καθώς πωλείται γύρω στα 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο. Παράλληλα, ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος παραμένει προσιτός, στα 14 ευρώ το κιλό.

Ακόμη χαμηλότερα κυμαίνονται οι τιμές για τα ντόπια μπακαλιαράκια, τα οποία κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό. Ο βακαλάος πόλοκ, τέλος, προσφέρεται μόλις στα 5 ευρώ το κιλό, αποτελώντας τη φθηνότερη επιλογή.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ ανά κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή του – αν είναι φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο.

Ανατιμήσεις και αγοραστική συμπεριφορά

Την ίδια στιγμή, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δέχεται νέες πιέσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους καυσίμων και γενικότερες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα. Πολλοί καταναλωτές στρέφονται στα σούπερ μάρκετ, αναζητώντας προσφορές για να περιορίσουν τα έξοδα του εορταστικού τραπεζιού.

Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της Βαρβακείου. Ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο κοστίζει περίπου 21-22 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 ευρώ. Ο κατεψυγμένος και ξαρμυρισμένος μπακαλιάρος, ωστόσο, παραμένει η πιο οικονομική λύση, με τιμές από 6 έως 10 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την περιοχή και την αλυσίδα καταστημάτων.