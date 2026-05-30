Επίδομα παιδιού: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Οι δικαιούχοι

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, με τους δικαιούχους να μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ παράλληλα περισσότερες από 1 εκατ. οικογένειες αναμένεται να λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ έως το τέλος Ιουνίου.

Το επίδομα παιδιού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΗΔΙΚΑ (idika.gr), είτε μέσω της πλατφόρμας Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος περιλαμβάνεται η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο, καθώς και η απαιτούμενη επάρκεια φοίτησης.

Το επόμενο διάστημα, έρχεται και το έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας

Η τάξη και ο αριθμός μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Και έκτακτο επίδομα παιδιού

Σημειώνεται ότι περισσότερες από 1 εκατ. οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ η καταβολή του οποίου υπολογίζεται πριν το τέλος Ιουνίου.

Το εν λόγω μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων.

Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να «τσεκάρουν» ότι έχει δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Κι αυτό γιατί θα πραγματοποιηθεί διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και η πίστωση των χρημάτων με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί.