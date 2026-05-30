Τουρισμός: Ανοδική πορεία το ’26 – Ποιο νησί προτιμούν οι ξένοι

Συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος η ανοδική πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων, μετά και το ρεκόρ που κατέγραψε η Ελλάδα το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, καταγράφηκαν 3,5 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το πρώτο τρίμηνο του ’26 καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,6%. Αντίθετα, το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε πτωτικά. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 1,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του ‘25.

2 εκατ. αφίξεις στο «Βενιζέλος»

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών καταγράφηκαν 2 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,1%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με 651 χιλ. αφίξεις (αύξηση 3,7%).

Μικτή είναι η πορεία στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026.

Πρώτη η Κρήτη

Ειδικότερα, οι περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 405.000 επιβάτες (αύξηση 16,8% σε σχέση με το 2025). Ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά με 121.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 10% και η Πελοπόννησος με 12.000 επιβάτες (αύξηση 19,2%).

Εξαίρεση αποτελούν οι Κυκλάδες, όπου σημειώθηκαν 34.000 αφίξεις, οριακά αυξημένες κατά 0,7%, και τα Δωδεκάνησα με 203.000 αφίξεις, καταγράφοντας μείωση 6,6%.

Στο 1,6 εκατ. οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά 66,4%), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 825 εκατ. ευρώ, όσο και από κατοίκους λοιπών χωρών (κατά 65,2%), οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 824 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 709 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 64,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν άνοδο κατά 78% και διαμορφώθηκαν στα 116 εκατ. ευρώ.

Ποιοι άφησαν τα περισσότερα χρήματα

Άνοδο, κατά 6,6%, σημείωσαν οι εισπράξεις από τη Γερμανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 123 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία. Αυτές αυξήθηκαν κατά 39,1% και διαμορφώθηκαν στα 45 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 66,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 114 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, σημαντική άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 213 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 173 εκατ. ευρώ.