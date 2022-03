Επικοινωνία Ζελένσκι με Μπάιντεν: «Να σταματήσουμε τον Πούτιν το συντομότερο δυνατόν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα να «σταματήσουμε τον Ρώσο επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής του συνομιλίας με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

«Μόλις συνομίλησα με τον Αμερικανό πρόεδρο (…) Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

I just spoke with President Zelenskyy to discuss our continued support for Ukraine — including security assistance and humanitarian aid — as it defends itself against Russian aggression. We will hold Russia accountable, and our sanctions are already having a devastating impact. pic.twitter.com/9X9x07QbD0

— President Biden (@POTUS) March 1, 2022