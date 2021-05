Επίσκεψη προέδρου ΞΕΕ και Υφυπουργού Τουρισμού στην Κρήτη

Στο πλαίσιο προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού της Κρήτης, πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Βασιλικός και η Υφυπουργός τουρισμού κα. Σοφία Ζαχαράκη αναμένεται να βρεθούν την Τετάρτη & Πέμπτη (26 & 27/5/2021) στην Κρήτη και ειδικότερα στο Λασίθι.

Ενόψει του ανοίγματος της τουριστικής περιόδου και λόγω του ότι προτεραιότητά μας είναι η προώθηση του τουρισμού και των τουριστικών προϊόντων, το ΞΕΕ προσκάλεσε την Atalya Ein Mor, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη από τα τέλη Απριλίου με σκοπό την προώθηση των Ελληνικών Τουριστικών προϊόντων μέσω της Ελληνικής γαστρονομίας. Όλο αυτό το εγχείρημα θα επικοινωνηθεί μέσω θεματικών γαστρονομικών ενοτήτων, σε παραδοσιακά χωρία της Κρήτης και με την συμμετοχή αξιόλογων συμμετεχόντων τόσο από το Ισραήλ όσο και από την Ελλάδα

Το Who is who της διάσημης Ισραηλινής σεφ

Atalya Ein Mor, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιερουσαλήμ. Της αρέσει να μαγειρεύει την ισραηλινή κουζίνα – και πιο συγκεκριμένα το Shakshuka – όπως λέει και η ίδια «Το Ισραήλ είναι ένας μεγάλος συνδυασμός πολιτισμού από όλο τον κόσμο και το φαγητό είναι ένα μείγμα».

Έχοντας ως γνώμονα αυτό και θέλοντας να φέρει κοντά τους ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, παρέχει εξαιρετικές γαστρονομικές εκδηλώσεις: γεύματα, εργαστήρια, αποκλειστικές συγκεντρώσεις και γαστρονομικές περιηγήσεις που αποκαλύπτουν τα βαθύτερα μυστικά του Ein Kerem, της Ιερουσαλήμ.

Προμηθεύεται τις πρώτες ύλες της πάντα στην περίφημη αγορά Machane Yehuda – μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Ιερουσαλήμ όπου αναβλύζουν μυρωδιές από φρούτα & λαχανικά μέχρι και μπαχαρικά & σοκολάτες ράγκαλαχ.

Περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που διψάνε να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την κουζίνα αυτού του τόπου, γύρω από το τραπέζι της τραπεζαρίας της, βάζει ασημένια τηγάνια – σερβίτσια και το ταξίδι της γεύσης ξεκινάει.

Για την Ein Mor, το φαγητό συνδυάζεται ως ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψει κάποιος μία εντελώς νέα κουλτούρα ενώ ταυτόχρονα όλοι γίνονται μία οικογένεια.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το ακριβές πρόγραμμα της Υφυπουργού Τουρισμού και του Προέδρου του ΞΕΕ.

Τετάρτη 26/5/2021

09:00 – 09:30 DRIVE TO MAKRY GYALOS FOR CORONA TEST

09:30 – 10:00 CORONA TESTS

10:00 – 10:40 MAKRY GYALOS – ORINO(34 min.)

10:40 -14:00 WORKSHOP FAMILY FARM VILLAGE (Cooking,eating & drinking)HOST- THEPEOPLE OF ORINO

15:00 – 15:20 ORINO – SCHINOKAPSALA(16 min.)

15:20 – 16:45 KAFENION RAKITASTING + MAZÄTSHOST – NIKI & NIKKOS

18.30 – 22.00 DIASKARI BEACH WORKSHOP & DINNER

Πέμπτη 27/5/2021

10:00 – 15:15 TOPLOU MONASTERY – PRESENTATION OF WINE AND OIL PRODUCTS – LUNCH