Επιστολή 30 επαγγελματιών για το όριο των 100 ατόμων στις κοινωνικές εκδηλώσεις

Για τεράστια οικονομική καταστροφή κάνουν λόγο οι επαγγελματίες της Κρήτης, που ασχολούνται με τις κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικά με τις γαμήλιες δεξιώσεις, καθώς μετά την ανακοίνωση του ορίου των 100 ατόμων ανα εκδήλωση, δέχονται καταιγισμό ακυρώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Κατόπιν της ανακοίνωσης για το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 100 ατόμων σε γάμους και λοιπές εορταστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από την 1η Ιουνίου 2021 και, ελλείψει συγκεκριμένου σχεδίου/χρονοδιαγράμματος για την πορεία των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19 στις εκδηλώσεις αυτές, ως επαγγελματίες διοργανωτές κοινωνικών εκδηλώσεων και κυρίως γάμων, δεχθήκαμε καταιγισμό ακυρώσεων.

Δυστυχώς, οι πολυάριθμες ακυρώσεις δεν αφορούν μόνο τις προγραμματισμένες για το 2021 εκδηλώσεις, αλλά και όσες είχαν ήδη αναβληθεί και μεταφερθεί από το 2020. Ως απόρροια των παραπάνω ακυρώσεων, τα ζευγάρια από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που είχαν επιλέξει τις υπηρεσίες μας, αξιώνουν την επιστροφή των προκαταβολών που έχουν καταβάλει.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εν λόγω έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των εκδηλώσεων και των venues/χώρων που τις φιλοξενούν, για την κάλυψη ζωτικών λειτουργικών εξόδων συντήρησης και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αλλά και για την γενικότερη επιβίωση των επιχειρήσεων μας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούμε άδικες τις συγκυρίες που βιώνουμε και σας παρακαλούμε να μελετήσετε τις προτάσεις μας και να προχωρήσετε, το συντομότερο δυνατόν, σε τροποποίηση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, ώστε να κατορθώσουμε να επιλύσουμε τις τεράστιες δυσκολίες που ανέκυψαν.

Έχουν ανοίξει όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις εστίασης, ωστόσο, στις επιχειρήσεις γάμων και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων εφαρμόζονται προϋποθέσεις και περιορισμοί που καθιστούν αδύνατη την πραγματοποίηση οποιουδήποτε είδους εκδήλωσης.

Συγκριτικά με άλλες εκδηλώσεις, οι δεξιώσεις γάμων είναι πλήρως ελεγχόμενες ως προς την εξάπλωση του ιού, καθότι τα ονόματα των καλεσμένων είναι καταγεγραμμένα. Ως εκ τούτου, σε αντίθεση με πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων, η ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων θα ήταν άμεση.

Επιθυμούμε, επίσης, να επισημάνουμε ότι ο κλάδος των γαμήλιων εκδηλώσεων, ο γαμήλιος τουρισμός και η γνωστή κατηγορία των “destination weddings” αναπτύσσονται σημαντικά διεθνώς. Η Ελλάδα ειδικότερα, έχει καταγράψει τεράστια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε συνδυασμό με τα μαγικά της τοπία, το φαγητό και τη φιλοξενία. Οι Έλληνες επαγγελματίες του χώρου συνεχώς εμπλουτίζουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανταγωνιζόμενοι κορυφαίους επαγγελματίες σε διεθνές επίπεδο.

Ο γαμήλιος τουρισμός έχει αποδείξει οτι προσελκύει πελάτες υψήλου οικονομικού επιπέδου, με διάθεση να επενδύσουν περισσότερα χρήματα στη χώρα μας, σε σχέση με τους πελάτες που επιλέγουν ένα “all inclusive” πακέτο διακοπών.

Ωστόσο, τα εν λόγω ζευγάρια χρειάζονται μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για να προγραμματίσουν το γάμο τους. Ο γάμος τους, είτε ελληνικός, είτε «destination wedding», πραγματοποιείται σε χώρους όπως κτήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενες βίλλες, παραλίες. Οι πελάτες αυτοί έχουν πληρώσει και δεσμεύσει πολυδάπανες υπηρεσίες, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής των προκαταβολών τους.

Είναι, ως εκ τούτου αδιαμφισβήτητο, ότι οι προαναφερόμενοι λόγοι προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου που θα είναι σαφές, συγκεκριμένο και σταθερό για ικανό χρονικό διάστημα.

Επιθυμούμε να καταθέσουμε τις παρακάτω προτάσεις:

1) Τα κριτήρια για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των γαμηλίων εκδηλώσεων να είναι ισότιμα με αυτά που ισχύουν για τις επιχειρήσεις της εστίασης, σε αριθμό ατόμων, ωράριο και έντασης της μουσικής. Ο αριθμός των ατόμων να καθορίζεται από τα τετραγωνικά του εκάστοτε χώρου όπως αυτά ορίζονται στη νόμιμη άδειά λειτουργίας

του. Βέβαια, ανάλογα με τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, τα εν λόγω κριτήρια θα αναπροσαρμόζονται όπως ακριβώς συμβαίνει στην Κύπρο.

2) Να επιτραπεί η αναπαραγωγή μουσικής είτε από DJ, είτε ζωντανής μουσικής από ορχήστρες και μουσικά σχήματα σε χώρους εστίασης & εκδηλώσεων.

3) Αναφορικά με τη ζωντανή μουσική και τον χορό, προτείνουμε να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία και Ολλανδία, τα οποία παρουσίασαν 0% μεταδοτικότητα σε κοινό που χόρευε χωρίς αποστάσεις χρησιμοποιώντας μάσκες. Σε κάθε περίπτωση, είναι αδιανόητο στις γαμήλιες εκδηλώσεις που φιλοξενούν σαφώς μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων, να ισχύουν διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τις αντίστοιχες συναυλιακές εκδηλώσεις.

4) Στον καθορισμό του ανώτατου ορίου των καλεσμένων σε γαμήλιες εκδηλώσεις να αξιολογείται και το ποσοστό των εμβολιασμένων στους συμμετέχοντες.

5) Ως προς τα Κτήματα Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (κυρίως γάμων και βαφτίσεων ειδικότερα, οι περιορισμοί θα πρέπει να αποφασίζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοπίου (π.χ τετραγωνικά μέτρα και της λειτουργίας τους). Πολλά από αυτά είναι αμιγώς εποχικά καταστήματα και λειτουργούν κυρίως το καλοκαίρι. Δεσμεύονται από τους ενδιαφερόμενους πελάτες πολύ νωρίτερα και προγραμματίζουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τις κρατήσεις τους που, ενίοτε, γίνονται ακόμα και 2 χρόνια νωρίτερα. Ως εκ τούτου, είναι πραγματικά επιβλαβές, να υπόκεινται στους κανόνες που ισχύουν για την εστίαση ή άλλους χώρους διαφορετικού ύφους εκδηλώσεων. Θα πρέπει το ωράριο λήξης των εκδηλώσεων που φιλοξενούν και οι όροι περί μουσικής να καθορίζονται από το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και φιλοξενούν περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων.

6) Να αναθεωρηθεί η οδηγία που δεν επιτρέπει σε μη ένοικους ξενοδοχείων να συμμετάσχουν σε γαμήλιες δεξιώσεις. Αναλυτικότερα, αν ισχύσει η εν λόγω οδηγία, τα ζευγάρια που έχουν οργανώσει το γάμο τους σε ξενοδοχεία που διαμένουν με Έλληνες συγγενείς αλλά έχουν καλεσμένους και εκτός ξενοδοχείου, υποχρεούνται να προβούν σε συνολική ακύρωση του γάμου τους.

7) Να επανεξεταστεί το όριο ατόμων στα τραπέζια. Στους μικρούς γάμους από το εξωτερικό (έως 50 ατόμων) οι καλεσμένοι ταξιδεύουν μαζί στο αεροπλάνο, διαμένουν στο ίδιο κατάλυμα (πολλές φορές σε βίλα), συνεπώς το όριο των 6 ατόμων ανά τραπέζι δεν είναι απαραίτητο. Το συγκεκριμένο όριο μάλιστα αυξάνει το κόστος και λειτουργεί ανασταλτικά στην διεξαγωγή της εκδήλωσης.

8) Στο πρόσφατο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης, για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων προέκυψαν από τουριστικά καταλύματα αλλά και επιχειρήσεις εστίασης λόγω του ιδιαίτερου τρόπου μοριοδότησης που ίσχυσε.

Ταυτόχρονα, ανακοινώθηκε πρόγραμμα επανεκκίνησης των επιχειρήσεων της εστίασης. Ζητούμε την άμεση στήριξη του κράτους αρχικά με την δημιουργία νέων ΚΑΔ που θα αφορούν ξεχωριστά τις εταιρείες που πραγματοποιούν εκδηλώσεις στον τομέα του Τουρισμού (destination weddings) και την ενίσχυση με εξειδικευμένα προγράμματα ΕΣΠΑ, που θα στοχεύουν στην επανεκκίνηση του γαμήλιου τουρισμού και θα αφορούν ξεχωριστά τις εταιρείες που πραγματοποιούν εκδηλώσεις στον τομέα του τουρισμού (destination weddings), κτήματα εκδηλώσεων, διοργανωτές γάμων, εταιρείες γαμήλιας ψυχαγωγίας και λοιπές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων.

Ευελπιστούμε να κατανοήσετε τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από την αρχή της πανδημίας και να συναισθανθείτε το κοινό μας όραμα για τον γαμήλιο τουρισμό. Πρωταρχικός στόχος μας είναι η προώθηση της καλύτερης δυνατής εικόνας της χώρα μας.

Σας παρακαλούμε να λάβετε αποφάσεις δίκαιες και ισότιμες, με βάση επιστημονικά δεδομένα που θα οδηγήσουν σε ένα σαφή προγραμματισμό για το καλοκαίρι του 2021 και να ορίσετε μέτρα ικανά να επιτρέψουν την πραγματοποίηση των σημαντικών για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας κοινωνικών εκδηλώσεων.

Με εκτίμηση,

