ΕΠΣ Ρεθύμνου | Τιμωρίες ποδοσφαιριστών 4/4/2024

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη

συνεδρίαση της 4ης-04-2024, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Α’ ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (PLAY OFF ΚΑΙ PLAY

OUT)

1. Στον ποδ/στή ΓΑΣΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του σωματείου ΤΑΛΩΣ

ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ με αριθ. Δελ. 1251906 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ

(1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση

του άρθρου 7 παρ. (4) περίπτ. (α’) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ.

(δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {συμπλήρωσε τρεις

παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) στα πλαίσια της αγωνιστικής σεζόν 2023-

2024} στον αγώνα πρωτ/τος Α’ Κατηγορίας (PLAY OFF) ΤΑΛΩΣ

ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο

Μελιδονίου στις 3-04-2024.

2. Στον ποδ/στή ΜΟΥΣΤΑΪ Δ. του σωματείου Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ με αριθ. Δελ.

1454757 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και

χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παρ. (4)

περίπτ. (α’) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του

Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {συμπλήρωσε τρεις παρατηρήσεις (κίτρινες

κάρτες) στα πλαίσια της αγωνιστικής σεζόν 2023-2024} στον αγώνα πρωτ/τος

(PLAY OFF) Β’ Κατηγορίας Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΙΝΕ που διεξήχθη στις 31-03-2024.

3. Στον ποδ/στή ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝ, του σωματείου ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ με αριθ.

Δελ. 1378939 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας

και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παρ. (4)

περίπτ. (α’) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του

Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {συμπλήρωσε τρεις παρατηρήσεις (κίτρινες

κάρτες) στα πλαίσια της αγωνιστικής σεζόν 2023-2024} στον αγώνα πρωτ/τος

(PLAY OFF) Β’ Κατηγορίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ που διεξήχθη

στις 30-03-2024.

4. Στον ποδ/στή ΜΑΝΤΙ ΑΝ. του σωματείου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ με

αριθ. Δελ. 1476853 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής

ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7

παρ. (4) περίπτ. (α’) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ, (δ) του

άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {συμπλήρωσε τρεις

παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) στα πλαίσια της αγωνιστικής σεζόν 2023-

2024} στον αγώνα πρωτ/τος (PLAY OFF) Β’ Κατηγορίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –

Α.Ο. ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ που διεξήχθη στις 30-03-2024.

5. Στον ποδ/στή ΛΑΓΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του σωματείου Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ με αριθ. Δελ.

1312298 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και

χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παρ. (4)

περίπτ. (α1) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του

Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {συμπλήρωσε τρεις παρατηρήσεις (κίτρινες

κάρτες) στα πλαίσια της αγωνιστικής σεζόν 2023-2024} στον αγώνα πρωτ/τος

(PLAY OFF) Β’ Κατηγορίας Α.Ο. ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΡΗΣ Β’ που διεξήχθη στις

31-03-2024