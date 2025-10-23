ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ημερίδα στο Ρέθυμνο με τίτλο «Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης»

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δημόσια ζωή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) διοργανώνει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, από τις 10:00 έως τις 12:00, ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης – Περιφερειακή Υπηρεσία Ρεθύμνου».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Theartemis Palace (Μάρκου Πορτάλιου 26, Ρέθυμνο) και τελεί υπό την αιγίδα της Διοικήτριας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σκοπός της είναι να αναδείξει τον ρόλο της Ε.Α.Δ. ως θεσμικού πυλώνα ακεραιότητας και να παρουσιάσει τις δράσεις της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη και προσκεκλημένοι εισηγητές θα αναπτύξουν θεματικές ενότητες που αφορούν τις σύγχρονες προκλήσεις στη διαφάνεια του δημόσιου τομέα, τις καλές πρακτικές ελέγχου και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης πολιτών προς τη διοίκηση. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους εισηγητές και τη ροή των παρουσιάσεων περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα της εκδήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν δια ζώσης συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στον σύνδεσμο https://polls.aead.gr/index.php/639727?lang=el

Ο CEO της TUI βλέπει τεράστιες προοπτικές...

Μεταναστευτικό: Έγκυες κινδυνεύουν να γεννήσουν μέσα στις...

Ο CEO της TUI βλέπει τεράστιες προοπτικές...

Μεταναστευτικό: Έγκυες κινδυνεύουν να γεννήσουν μέσα στις...

