Μεταναστευτικό: Έγκυες κινδυνεύουν να γεννήσουν μέσα στις βάρκες που καταφτάνουν στην Κρήτη

Γυναίκες που βρίσκονται στον 7ο και 8ο μήνα εγκυμοσύνης μπαίνουν στα… καραβάνια για να δώσουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά τους, διαπιστώνουν οι λιμενικοί.
Μεγάλη εντύπωση στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος που ασχολούνται με το μεταναστευτικό θέμα και τις συνεχείς αφίξεις έχει προκαλέσει μια διαπίστωση που έχουν κάνει τους τελευταίους μήνες και δεν είναι άλλη από την συνεχή παρουσία εγκύων γυναικών στις βάρκες μεταφοράς των μεταναστών
Η παρουσία τους σε κάθε σχεδόν άφιξη έχει προκαλέσει μεγάλο θέμα συζήτησης στους λιμενικούς που είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε πρώτη επαφή με τις γυναίκες αυτές, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και άλλες … ετοιμόγεννες.
Εκτός από τις έγκυες, το τελευταίο διάστημα οι λιμενικοί καταγράφουν και αύξηση στις αφίξεις παιδιών. «Πρόκειται πραγματικά για γυναίκες που σε λίγες ημέρες θα φέρουν στον κόσμο μία νέα ζωή. Μας έχει προκαλέσει εντύπωση το πώς αυτές οι νεαρής ηλικίας κοπέλες παίρνουν απόφαση να μπουν σε μία βάρκα και με τους κινδύνους που υπάρχουν να ταξιδέψουν για να έρθουν στην χώρα μας» ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του Λ.Σ
Τα στοιχεία που παρέθεσαν στο patris.gr δείχνουν την παρουσία γυναικών στον 7ο ή στον 8ο μήνα της κύησής τους, ενώ όλες οι προαναφερθείσες είναι από το Σουδάν.
«Έχουμε παρατηρήσει ότι οι Αιγύπτιοι δεν ταξιδεύουν οικογενειακώς. Σε αντίθεση με τους Σουδανούς. Έχουμε πολλές περιπτώσεις τους τελευταίους μήνες με γυναίκες που είναι ετοιμόγεννες κι όμως δεν το βάζουν κάτω και εγκαταλείπουν τις χώρες τους».
Σύμφωνα με στοιχεία του patris.gr, μόνο χθες στην Ιεράπετρα σε μία από τις βάρκες μεταφοράς των μεταναστών υπήρχαν δύο γυναίκες που διανύουν τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης τους, ενώ και χθες μεταφέρθηκαν στα Χανιά άλλες τρεις γυναίκες στην ίδια κατάσταση. «Στην τελευταία αυτή άφιξη παρατηρήσαμε ότι στο πλοιάριο που μετέφερε τους μετανάστες υπήρχαν συνολικά 13 γυναίκες, 20 παιδιά, εκ των οποίων τρία βρέφη και οι 3 έγκυες γυναίκες. Μάλιστα, μία εξ αυτών είναι ετοιμόγεννη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιπες αφού εξεταστούν από γιατρούς θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία» ανέφερε πηγή από το Λ.Σ.
