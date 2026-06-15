Χανιά:Τα ξενοδοχεία της Vantarakis Hotel Collection διακρίθηκαν για ακόμη μία χρονιά στα Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2026

Ο Όμιλος Vantarakis Hotel Collection, στη Γεωργιούπολη Χανίων, διακρίθηκε για ακόμα μία χρονιά με το Tripadvisor Travellers’ Choice Award 2026 για τα ξενοδοχεία Anemos Luxury Grand Resort, Mythos Palace Resort & Spa, Eliros Mare Beachfront Poem Hotel, Pepper Sea Club Hotel και Ventale Island Breeze Resort.

Η διάκριση απονέμεται από την TripAdvisor σε ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και την εμπειρία που προσφέρουν στους επισκέπτες τους, βασιζόμενη αποκλειστικά στις αξιολογήσεις και τις κριτικές ταξιδιωτών. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επισκέπτες στα ξενοδοχεία της Vantarakis Hotel Collection και αναδεικνύει τη σημασία της αυθεντικής φιλοξενίας, της υψηλής αισθητικής και της διαρκούς φροντίδας σε κάθε στάδιο της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Με βαθιές ρίζες στην κρητική φιλοξενία και σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, η Vantarakis Hotel Collection συνεχίζει να δημιουργεί προορισμούς που συνδυάζουν τη σύγχρονη πολυτέλεια με τον χαρακτήρα και την αυθεντικότητα του τόπου.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παραλία Κουρνά-Γεωργιούπολη

73007 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα

Τηλέφωνο επικοινωνίας :+30 28250 61739

Site: www.vantarakishotels.gr