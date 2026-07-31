ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Μουσική βραδιά στην «καρδιά» του καλοκαιριού Στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη την 1η Αυγούστου

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Μία υπέροχη μουσική βραδιά θα περάσουν όσοι βρεθούν στο αναψυκτήριο «Το Πάρκο μας», στο Πάρκο Γεωργιάδη, το Σάββατο 1η Αυγούστου και ώρα 20:00. Αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια θα ερμηνεύσει η Μαρίνα Λαουμτζή (τραγούδι) και ο Χριστόφορος Γκόγκολος (τραγούδι και κιθάρα), με τον Λευτέρη Μαρκοδημητράκη στο μπουζούκι.

Στην δροσιά του Πάρκου Γεωργιάδη, στην «καρδιά» του καλοκαιριού, θα πραγματοποιηθεί μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, την συνδιοργάνωση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Μελωδία 106,6 και την υποστήριξη της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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