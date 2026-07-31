Ρέθυμνο: Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», αγωγοί μέσης τάσης φέρεται να παρουσίασαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς

Συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής (ΔΑΕΕ) ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ Ρεθύμνου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή στις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», αγωγοί μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένοι σε δύο ξύλινους στύλους, σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από επαρχιακό οδικό δίκτυο κοντά στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, φέρεται να παρουσίαζαν έντονη ταλάντωση από τους ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, από την ταλάντωση προκλήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου φέρεται να αναζητήθηκε και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου ηλεκτροδότησης, αλλά δεν ανευρέθη.

Από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εκτιμάται ότι έχουν καεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, ενώ δύο πυροσβέστες, ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης, έχασαν τη ζωή τους.

Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση μεγάλης φωτιάς στην οποία φέρεται να εμπλέκεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ερευνητές της ΔΑΕΕ είχαν διαπιστώσει ότι το 36,6% των πιο καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττική το καλοκαίρι του 2025 (με συνολική καμένη έκταση 381.000 στρέμματα) σχετίζονταν με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.https://www.kathimerini.gr/