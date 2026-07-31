Ανακοίνωση του Φοιτητικού Συλλόγο Εστίας του Πολυτεχνείου Κρήτης : Να γίνουν τώρα οι απεντομώσεις σε όλες τις εστίες!

Για ακόμη μία φορα οι ανάγκες μας και το δικαίωμα μας σε αξιοπρεπείς και υγιηνές συνθήκες διαβίωσης στις εστιίες του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρούνται «κόστος»! Από πριν την έναρξη της εαρινής εξεταστικής περιόδου , οι κατσαρίδες κόβουν βόλτες στις εστίες με την διοίκηση του ιδρύματος να μην παίρνει κανένα μέτρο για να ατνιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση.

Μάλιστα , πριν από ένα μήνα είχαμε ενημερωθεί ότι η σύμβαση για τις απεντομώσεις έχει δρομολογηθεί και ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μετά την λήξη της εξεταστικής. Όμως, η εξεταστική έχει τελειώσει τρείς εβδομάδες τώρα και δεν έχει γίνει τίποτα!

Μετά κίολας από επικοινωνία με την φοιτητική μέριμνα ενημερωθήκαμε ότι τελικά δεν είχε γίνει κάποια ανανέωση της σύμβασης, αφήνοντας για ακόμη μία φορά τους εστιακούς φοιτητές στη μοίρα τους! Το πρόβλημα με τις κατσαρίδες έχει φτάσει στα άκρα , σε σημείο που έχουν «κατασκηνώσει» στα φρεάτια των παλιών εστιών.

Την ίδια στιγμή , την καλοκαιρινή περίοδο η λέσχη λειτουργεί μόνο τις μεσημεριανές ώρες και δεν δικαιούμαστε δωρεάν σίτιση λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Που παέι τελικά αυτή η χρηματοδότηση από τη στιγμή που τόσες ανάγκες μας είναι ακόμα στον αέρα;

Ταυτόχρονα , παρότι τα προβλήματα αυτά είναι η καθημερινότητα των εστιακών φοιτητών , η Πρυτανεία πολύ περήφανα ανακοινώνει την συνεργασιά με το «υπερταμείο», για την κατασκευή εστιών με ενοίκιο, αναδυκνείοντας τις πραγματικές προθέσεις της διοίκησης που από ότι φαίνεται συμβαδίζουν με ένα πανεπιστήμιο-επειχήρηση!

Αυτή η κατάσταση δεν είναι άλλο από το σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο της αγοράς, που τόσο μας διαφημίζουν. Το Πανεπιστήμιο δηλαδή που εξετάζει τις ανάγκες των φοιτητών με κριτήρια κόστους-οφέλους, και τις απορρίπτει ως κόστος. Που θεωρείται κόστος το ζεστό νερό, η υγιεινή, η επισκευή ετοιμόρροπων κτηρίων, η δωρεάν σίτιση και πολλά άλλα.

Οι εστιακοί φοιτητές δεν ανεχόμαστε να ζούμε σε τέτοιες συνθήκες! Είναι απράδεκτο από μερία της διοίκησης να επικρατει σιγή νεκτροταφείου την ίδια στιγμή που δεν μπορούμε να μένουμε μέσα στα σπίτια μας. Δεν θα αφήσουμε την πολιτκή της εμπορευματοποίησης της φοιτητικής μέριμνας να υποβαθμίζει τις ζωές μας!

Απαιτούμε:

· Να γίνουν άμεσα απεντομώσεις σε όλα τα συγκροτήματα των εστιών και εξωτερικά στα φρεάτια.