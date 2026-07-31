Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο – Υποχώρηση σε Σητεία, Αθερινόλακο και Αγία Τριάδα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Οι οκτώ περιφέρειες που βρίσκονται σε συναγερμό

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει το πρωί της Παρασκευής (31/7) η μεγάλη πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να επιχειρούν για τον περιορισμό της.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι, το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο και ο γεώτοπος της περιοχής, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Συντονιστικού Κέντρου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σημαντικές εστίες εντοπίζονται στην Κρύα Βρύση, στις νότιες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στην πλευρά της Πρέβελης. Εκεί, διάσπαρτες ομάδες πυροσβεστών – κινητοποιημένες από όλη την Περιφέρεια Κρήτης – δίνουν μάχη ενάντια στις φλόγες.

Οι δυνάμεις των πεζοπόρων τμημάτων και των ΕΜΟΔΕ ενισχύθηκαν με Μηχανοκίνητες Μονάδες από την Ηπειρωτική Ελλάδα, προσπαθώντας να ανακόψουν τη φωτιά παρά τους ισχυρούς ανέμους.

Σημαντική είναι η συνδρομή κατοίκων και εθελοντών, ενώ υδροφόρες των ΟΤΑ Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου και νότιων δήμων Ηρακλείου, μαζί με μηχανήματα έργου, ενισχύουν την προσπάθεια κατάσβεσης.

Όλη τη νύχτα, οι πυροσβέστες κατέβαλαν προσπάθειες να περιορίσουν τα μέτωπα, ιδιαίτερα στην Αγία Παρασκευή, ώστε η φωτιά να μην φτάσει σε κατοικίες, μέχρι την επανέναρξη των ρίψεων από εναέρια μέσα.

Στο Αθερινόλακο Σητείας, σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η φωτιά καίει σε κορυφές της περιοχής χωρίς να απειλεί οικισμούς, ενώ το μέτωπο σε Αγία Τριάδα και Αθερινόλακο βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ανέμων και του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

Περισσότεροι από 270 πυροσβέστες επιχειρούν σε Ρέθυμνο και Σητεία, με τον κύριο όγκο των δυνάμεων να δρα στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες εξαιτίας των πολλαπλών μετώπων τις τελευταίες ημέρες.

Έχουν καεί μεγάλες εκτάσεις γης. Σύμφωνα με ανάλυση του δορυφόρου Sentinel-2 του Copernicus από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι πληγείσες περιοχές υπολογίζονται σε περίπου 45.000 στρέμματα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται νέες καμένες εκτάσεις από τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση. Τις έρευνες διενεργούν τα τοπικά ανακριτικά κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ειδικό Κλιμάκιο από την Αθήνα, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ.

Σε διάφορες περιοχές της Κρήτης εκδηλώνονται μικρές εστίες φωτιάς, οι οποίες, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Συντονιστικού Κέντρου, αντιμετωπίζονται άμεσα και αποτελεσματικά, χωρίς να απαιτούνται εκτεταμένες δυνάμεις για μεγάλο διάστημα.