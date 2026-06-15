Το ευχαριστώ του Αλέξη Καλοκαιρινού στους εργαζόμενους της Καθαριότητας: «Περάσαμε δύσκολα αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε εσάς.»

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στο Αμαξοστάσιο – Από την Τρίτη 16/6 σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα καθαριότητας

Το δικό του ευχαριστώ στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας που κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες «έβαλαν πλάτη», απεύθυνε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το Αμαξοστάσιο του Δήμου, ενόψει της λειτουργίας του νέου, μεικτού συστήματος που τίθεται σε εφαρμογή από την Τρίτη 16/6.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Γιώργο Τσαγκαράκη, ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε για μια ακόμη φορά με εργαζομένους στο δύσκολο πεδίο της αποκομιδής, αναφέρθηκε στον κυρίαρχο ρόλο της Υπηρεσίας στο νέο σύστημα, στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίες που θα ισχύσουν, καθώς και στη στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η Υπηρεσία Καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία θα έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο: «Σας ευχαριστώ για όσα έχετε κάνει και σε βάθος χρόνου και την τελευταία περίοδο.

Έχουμε περάσει από δύσκολες καταστάσεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, αλλά σταθήκαμε όρθιοι και αυτό έγινε χάρη σε όλους και ιδιαίτερα χάρη σε εσάς. Περνάμε τώρα σε μια καινούρια φάση, σε ένα νέο σχήμα όπου η Υπηρεσία έχει τον πρώτο λόγο, το πάνω χέρι και τον τελευταίο λόγο.

Δεν δίνουμε σε κάποιον κάτι να κάνει κι αν θέλει το κάνει. Αναλαμβάνονται από άλλους πολύ συγκεκριμένες υποχρεώσεις και εμείς ελέγχουμε, εμείς κατευθύνουμε και εμείς, η Δημοτική Υπηρεσία, είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι. Είμαστε στο τιμόνι».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις βελτιωμένες συνθήκες εργασίες που θα ισχύσουν με το μεικτό σύστημα, επισημαίνοντας: «Οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Πιστεύω, και θέλω, και το ήθελα εξαρχής,

να λειτουργήσουμε πιο ανθρώπινα. Να λειτουργήσουμε ανασαίνοντας καλύτερα. Να πάψουμε να περνάμε τόσο δύσκολα, δεν μπορεί να συνεχίζεται διαρκώς σε όλο το μήκος της εργασιακής μας ζωής αυτό. Δεν γίνεται να προσπαθούμε τόσο, να κάνουμε ακροβατικά για να έχουμε ένα επίπεδο καθαριότητας για το οποίο, λογικό είναι, ο δημότης να μην είναι ευχαριστημένος, όσο θα μπορούσε να είναι».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη που θα συνεχίσει να έχει η Υπηρεσία, στην ανάγκη αλλαγής των μισθολογικών δεδομένων του Δημοσίου ώστε να μπορεί να προσελκύει νέους εργαζομένους και να μην βγαίνουν άγονες προσκλήσεις, όπως συμβαίνει τώρα, τονίζοντας: «Την Υπηρεσία την στηρίζουμε, θα την στηρίξουμε και θα την ενισχύσουμε.

Το ξέρετε από τις διαρκείς προσπάθειες για στελέχωση και, προφανώς, δεν τίθεται κανένα θέμα για τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας που είναι διασφαλισμένες. Έχουμε τις προϋποθέσεις τώρα να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εργασίας που πρέπει να έχουμε για να αποδώσουμε καλύτερα και πιο επιτελικά, έχοντας τον έλεγχο και την κατεύθυνση, όντας στο τιμόνι.

Όλοι μας έχουμε την εμπειρία, η οποία είναι πολύτιμη, από όσα έχει καταφέρει η Υπηρεσία Καθαριότητας υπό αντίξοες συνθήκες. Και αυτά κανείς δεν μπορεί να τα μηδενίσει. Έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα: Κάνοντας αυτή την κατανομή του έργου, να βγούμε καλύτεροι. Να δώσουμε ένα αποτέλεσμα στην πόλη για την οποία όλοι εμείς είμαστε περήφανοι.

Να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Εμείς θα είμαστε κοντά σας, δίπλα σας, μαζί σας, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Σας ευχαριστώ και πάλι».