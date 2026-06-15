Οικογενειακή στιγμή για τον Αντώνη Κρητικό

Μια ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε τις τελευταίες ημέρες ο Αντώνης Κρητικός, καθώς πραγματοποιήθηκε ο πολιτικός γάμος του Ζαχαρία Μπαριτάκη με την Εμμανουέλα Σοφουλάκη.

Ο Ζαχαρίας Μπαριτάκης είναι αδελφός της Μαρίας Μπαριτάκη, αρραβωνιαστικιάς του Αντώνη Κρητικού, με την οποία ο νεαρός ακαδημαϊκός και πολιτικά δραστήριος Ηρακλειώτης συμπορεύεται τα τελευταία χρόνια.

Η οικογενειακή αυτή στιγμή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα του Αντώνη Κρητικού βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στο Ηράκλειο, λόγω της έντονης παρουσίας του σε ζητήματα που αφορούν τη νέα γενιά, την κρητική ύπαιθρο και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Παράλληλα, η Μαρία Μπαριτάκη, με τη δική της επιστημονική και επαγγελματική διαδρομή, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στο πλευρό του, με το ζευγάρι να συγκαταλέγεται στα πλέον πολυσυζητημένα της τοπικής κοινωνίας.

Όπως είναι φυσικό, οι ευχές των παρευρισκομένων δεν περιορίστηκαν μόνο στους νεόνυμφους. Πολλοί ήταν εκείνοι που, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ευχήθηκαν σύντομα να έρθει η σειρά και του Αντώνη Κρητικού με τη Μαρία Μπαριτάκη να ανοίξουν το δικό τους νέο κεφάλαιο ζωής.