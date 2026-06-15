Συγχαρητήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου για τον νέο Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, εκ μέρους και του Ιερού Κλήρου και των Μοναστικών Αδελφοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, συγχαίρει από καρδιάς τον Ελλογιμώτατο κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Καθηγητή Πανεπιστημίου, για την επάξια εκλογή και προαγωγή του στη θέση του Πρυτάνεως του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η εκλογή του αγαπητού σε όλους κ. Νεκτάριου Παπαδογιάννη, υιού του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Ανδρέου Παπαδογιάννη, συνταξιούχου Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, αποτελεί επιβράβευση των κόπων και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών του αγώνων και συνάμα τιμή για τον τόπο μας, το Ρέθυμνο.

Ο Σεβασμιώτατος εύχεται από καρδιάς στο νέο Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. καλή επιτυχία στα υψηλά και ευθυνοφόρα καθήκοντά του, με τη βεβαιότητα ότι θα υπηρετήσει και από την έπαλξη αυτή με το ίδιο ήθος και την ίδια αφοσίωση που μέχρι σήμερα υπηρέτησε σε όλες τις θέσεις ευθύνες τις οποίες ετίμησε.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου