Συναγερμός στην Κρήτη: Νέο «κύμα» εργατικών ατυχημάτων με δύο σοβαρά περιστατικά!

Ανησυχία προκαλούν τα συνεχή εργατικά ατυχήματα στα Χανιά, με την Ένωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Χανίων να καταγγέλλει δύο ακόμη περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε χώρους εργασίας του νομού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, το σοβαρότερο περιστατικό αφορά εργαζόμενο στον Ταυρωνίτη, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά από κόψιμο τροχού κατά τη διάρκεια εργασιών. Παράλληλα, καταγράφεται ακόμη ένα εργατικό ατύχημα που σχετίζεται με πτώση εργαζομένου.

Η Ένωση Οικοδόμων επισημαίνει ότι τα νέα περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα, ανάμεσά τους και περιπτώσεις με νεκρό και σοβαρά τραυματισμένο εργαζόμενο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «δεν είναι η κακιά ώρα ούτε η κακιά στιγμή», αποδίδοντας τα περιστατικά στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην ελλιπή εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Το Συνδικάτο υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει επανειλημμένα σε παρεμβάσεις σε εργοτάξια του νομού, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλα εργοτάξια και ξενοδοχειακές μονάδες, όπου –όπως καταγγέλλεται– σε ορισμένες περιπτώσεις απουσιάζουν ακόμη και βασικές υποδομές, όπως ψύκτες νερού και τουαλέτες, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περιόδου.

Η Ένωση Οικοδόμων καλεί την Τεχνική Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΕΦΚΑ να εντείνουν τους ελέγχους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία των εργαζομένων, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες για ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα.

Παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου, με συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί έξω από τον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια πορεία προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτει το Συνδικάτο είναι η ουσιαστική εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερης εργασίας και 35ωρου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόλησης, καθώς και η υποχρεωτική εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογραφεί από την Ομοσπονδία του κλάδου με τις εργοδοτικές οργανώσεις.