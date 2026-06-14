Νίκος Αντωνακάκης : Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα για τη δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Τα ανεξήγητα φαινόμενα και οι ύποπτοι συγχρονισμοί του Σαββατοκύριακου

Έχει καταντήσει, πλέον, ανέκδοτο όλο αυτό το αλισβερίσι για τη δεύτερη δομή μεταναστών στην Κρήτη και αν δεν ήταν για κλάματα, η υπόθεση θα ήταν σίγουρα για γέλια.

Η τοπική Κοινωνία του Νομού Ηρακλείου σε ρόλο υποδοχέα «θεσφάτων», βομβαρδίζεται από προτάσεις χωροθέτησης, οι οποίες ανατρέπονται με ταχύτητα χαλασμένου φωτορυθμικού. Αμέσως μετά από κάθε αποτυχημένη πρόταση, δοκιμάζει την τύχη του ο επόμενος μαθητευόμενος μάγος, μήπως πιάσει κι αυτός την «καλή», (γιατί εδώ μιλάμε για μεγάλη μπίζνα, μην ξεχνιόμαστε) και ούτω καθεξής.

Και στο μεταξύ η Κοινωνία του Νομού Ηρακλείου παρακολουθεί σαστισμένη όλα αυτά τα καραγκιοζιλίκια και τις γελοιότητες, ενώ αξιώνει απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων όπως :

• γιατί χρειάζεται δεύτερη δομή μεταναστών και δη στο Ηράκλειο;

• ποια είναι η κρίσιμη σχέση, η αναγκαία και ικανή συνθήκη μεταναστευτικών εισροών/ εκροών ανά ημέρα που να δικαιολογεί λειτουργία δεύτερης δομής στην Κρήτη και δη στο Ηράκλειο; Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος γι αυτό;

• με ποια πρωτόκολλα διεξάγονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από τη FRONTEX, προωθώντας τους μετανάστες στα αντίστοιχα παράλια της Κρήτης (ανατολικά ή δυτικά);

• γιατί οι λιμενικές αρχές της Ανατολικής Κρήτης δεν έχουν ενισχυθεί αναλόγως όπως έχει επανειλημμένως ζητηθεί, αφού όπως ισχυρίζονται οι αρμόδιοι, στην Ανατολική Κρήτη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εισροών

• αφού ο κ. Πλεύρης απειλεί με επιτάξεις τους αδύναμους, γιατί δεν επιτάσσει την περιοχή στο λιμάνι που του έχει κάνει εξώδικο ο παραχωρησιούχος κλπ κλπ.

Αντί εξηγήσεων, το μόνο που εισπράττουμε είναι ο ξύλινος λόγος των γραφειοκρατών που κουνώντας το δάκτυλο, «εντέλλουν» την Κοινωνία του Νομού Ηρακλείου «να πάρει το μουτζούρη».

Μέσα σε όλο αυτό το γαϊτανάκι, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είδαμε σε fast forword τα «προσεχώς» του σήριαλ αλλά και κάποια θαύματα, ανεξήγητα σε κάθε καλόπιστο, γιατί πλέον η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί και δεν τηρούνται ούτε τα προσχήματα.

Πρώτο φαινόμενο : Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης της Παρασκευής 12-06-2026, για τη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, αποκάλυψε ευθαρσώς ότι αυτή τη στιγμή εξετάζονται δύο περιοχές, τις οποίες όπως είπε ο ίδιος θεωρεί ως τις επιλογές με τα λιγότερα προβλήματα, ξεκαθαρίζοντας πως, όποια λύση επιλέξει τελικά το Υπουργείο Μετανάστευσης θα τη στηρίξει.

Στη συνέχεια μάθαμε από δημοσιεύματα ότι, η ανακοίνωση του τελικού σημείου χωροθέτησης θα γίνει από το Υπουργείο Μετανάστευσης εντός των επόμενων ημερών. Άρα, είναι ήδη ειλημμένη η απόφαση; μεταξύ ποιων;

Άρα, ο Περιφερειάρχης την προηγούμενη Παρασκευή γνώριζε, ήδη, την περιοχή χωροθέτησης χωρίς να την αποκαλύψει; Το φαινόμενο είναι ότι οι δύο πολιτικοί άνδρες δείχνουν να τα έχουν βρει μεταξύ τους, ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Ισχύει; Θα φανεί από τις επόμενες κινήσεις όλων τους.

Δεύτερο φαινόμενο : Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 12ης Ιουνίου ήταν παρόντες και τοποθετήθηκαν σχετικά, εκτός από το Δήμαρχο Χερσονήσου, οι Δήμαρχοι Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών – Αστερουσίων. Εδώ, το φαινόμενο είναι διπλό, για να μην πούμε τριπλό, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω. Τα δύο πάντως ανεξήγητα καταρχάς είναι η παρουσία του κ. Κοκοσάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο (λόγω προφανούς έλλειψης συνάφειας με την κρινόμενη υπόθεση) αλλά και η ύποπτη συμφωνία του ότι, χρειάζεται και δεύτερη δομή στην Κρήτη, κλείνοντας διακριτικά το μάτι σε χωροθέτηση δομής στο Δήμο του.

Τρίτο φαινόμενο : Μέσα στο Σαββατοκύριακο μάθαμε ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης έκανε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Πεζών, για αξιολόγηση χωροθέτησης της δομής. Πάνω στο φαινόμενο αυτό δημιουργούνται τα παρακάτω (εύλογα ομοίως) ερωτήματα :

• Ποιος εισηγείται στο Υπουργείο τα υποψήφια σημεία προς αξιολόγηση χωροθέτησης;

• Η επίσκεψη του κλιμακίου στο κτίριο της Ένωσης Πεζών έγινε πριν ή μετά από τις τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 12ης Ιουνίου 2026;

• Ποιος αιρετός τόλμησε να γνωρίζει και να αποδεχθεί την εξεταζόμενη λύση της Ένωσης Πεζών, στα κρυφά και εν αγνοία της τοπικής Κοινωνίας;

• Πώς τολμάνε να σκεφτούν ότι για άλλες περιοχές του Νομού Ηρακλείοτυ οι Δημοτικές Αρχές και η Περιφέρεια Κρήτης (δικαίως) αντιδρούν στη λειτουργία δομής ενώ για το Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων δεν θα τηρηθεί καμία διαδικασία διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία;

• Τι ήταν όλο αυτό το show των προηγούμενων ημερών κατά της λήψης απόφασης χωροθέτησης σε άλλες περιοχές του Νομού Ηρακλείου; Στάχτη στα μάτια των συμπολιτών μας για να προωθηθεί ως κεραυνός εν αιθρία η λύση χωροθέτησης στην Ένωση Πεζών; Τελικά αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες ; Αλλού τ όνειρο κι αλλού το θαύμα;(θα επανέλθουμε, όμως επ’ αυτού παρακάτω)

• Θα ακολουθήσει Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο για τη γνωμοδότηση της χωροθέτησης δομής στην Ένωση Πεζών, ή ονειρεύονται να μας το φορέσουν με συνοπτικές «διαδικασίες»;

• Δηλαδή, όλοι αυτοί, πότε τα βρήκαν μεταξύ τους, πότε τα συνεννοήθηκαν….μόνο αυτοί το ξέρουν. Εδώ που τα λέμε, το πώς το καταλάβαμε, το γιατί μας λείπει, αλλά θα φανεί παρακάτω, λίγη υπομονή….

Όμως, υπάρχει και ο Νόμος : Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4375/2016 προβλέπεται για την εγκατάσταση δομών ότι εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων διαδικασιών ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χρήση άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων, μετά από κατάλληλη διαρρύθμιση, καθώς και η μίσθωση ακινήτων με κατάλληλη υποδομή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η μίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων.

Εξάλλου, για την έκδοση της άδειας χωροθέτησης, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υποβάλλει προς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση που περιλαμβάνει: α) τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, β) γενικό σχέδιο διάταξης των εγκαταστάσεων και γ) τεχνική έκθεση, στην οποία αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που δίνουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματά μας.

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τηρεί το φάκελο στο αρχείο του.

Σύμφωνα λοιπόν με τις εφαρμοστέες διατάξεις για την επιλογή χωροθέτησης προηγούνται χώροι που ανήκουν στο δημόσιο (κάτι που είναι απολύτως λογικό για λόγους οικονομίας) ενώ στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου τηρείται πλήρης φάκελος με την τεκμηρίωση της κάθε επιλογής χωροθέτησης. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο φάκελο του Υπουργείου Μετανάστευσης με τα κρίσιμα στοιχεία. Υπάρχει τέτοιος φάκελος, ή πρώτα θα γίνει η δομή και μετά ο φάκελος, όπως συνήθως;

Εξάλλου, με δεδομένο ότι προηγούνται περιοχές που έχουν εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα, έτσι εξηγείται η συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Δημάρχου Φαιστού, το οποίου ο Δήμος έχει εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο και είναι πύλη εισόδου μεταναστών, αλλά και του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδος του οποίου ο Δήμος έχει εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο,

χωρίς ο τελευταίος να είναι και πύλη εισόδου. Και πλησιάζουμε στη λύση του τρίτου ανεξήγητου : Τι γύρευε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων που ούτε εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο έχει ούτε πύλη εισόδου είναι; Μπαλαντέρ; Πώς τελικά, όπως φαίνεται μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο συστρατεύτηκαν 4 αιρετοί προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ για να βγάλουν από τη δύσκολη θέση το χαϊδεμένο Δήμαρχο του χαϊδεμένου;

Μιλώντας για χαϊδεμένους, πώς συνδέεται το deal του Δημάρχου Αρχανών – Αστερουσίων με την εκταμίευση 5 εκ ευρώ από το Πράσινο Ταμείο; Να τον προειδοποιήσουμε βεβαίως ότι, μακάρι να γίνει η επένδυση αλλά με την Ευρωπαία Εισαγγελέα δεν πρέπει να παίζει κανείς ….

Με ποιο παρασκήνιο (πολιτικό ή ό,τι άλλο) έγιναν όλα αυτά μέσα σε λίγες μόνο ώρες;

Ήταν λίγες μόνο ώρες ή το παιχνίδι είχε στηθεί με μαστοριά εδώ και πολύ καιρό; Ποιος θα είναι ο επόμενος, που θα δοκιμάσει την τύχη του στη ρουλέτα της χωροθέτησης, γιατί την Ένωση Πεζών να την ξεχάσουν…

Τελικά….αλλού το όνειρο κι αλλού το θαύμα….

Μόνο που εμείς δεν είμαστε αλλού. Είμαστε εδώ, θέτοντας τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων, για τις εξηγήσεις στα ανεξήγητα φαινόμενα του Σαββατοκύριακου και της περίφημης χωροθέτησης.